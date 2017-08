(Dagbladet): En 32 år gammel kvinne ble drept og 19 ble skadd i går under en demonstrasjon holdt av nynazister og såkalte hvite nasjonalister i Charlottesville lørdag. Dette da en bil pløyde inn i en gruppe motdemonstranter.

Føreren av bilen, 20 år gamle James Alex Fields, er siktet drap, samt for å ha skadet en rekke andre med vilje, ifølge CNN.

Opprørt mor

Han hadde, ifølge moren, planlagt å delta på demonstrasjonen lørdag.

Hun fikk en tekstmelding av ham fredag der han skrev at han skulle på et «alt-right»-arrangement, og at han derfor hadde satt av et kjæledyr hos henne.

- Jeg ba ham demonstrere fredfullt, og om å være forsiktig, sier kvinnen, ifølge lokalavisa Toledo Blade.

Trump fordømte hat

Hun skal ha tatt nyheten svært tungt, og benektet at hun kjente til at sønnens påståtte voldelige intensjoner.

- Jeg trodde demonstrasjonen hadde noe med Donald Trump å gjøre. Jeg forsøker å ikke blande meg inn i hans politiske synspunkter, sier moren til Fields overfor Toledo Blade.

I etterkant av angrepet, uttalte USAs president Donald J. Trump følgende:

- Vi fordømmer på det sterkeste denne framvisningen av hat, intoleranse og vold, på mange sider. På mange sider. Det har pågått lenge i landet vårt.

Får kritikk

Trump er blitt kritisert for å ikke ta avstand fra bevegelsen Fields skal tilhøre.

«Herr president. Vi må kalle denne ondskapen ved sitt rette navn. Dette er hvite nasjonalister og dette er terrorisme», tvitret Cory Gardner, republikansk senator fra Colorado.

David Duke, en tidligere Ku Klux Klan-leder og en uttalt tilhenger av Trump under fjorårets valgkamp, reagerte imidlertid også på presidentens uttalelser.

«Jeg anbefaler at du tar et kikk i speilet og husker på at det var hvite amerikanere som sørget for at du ble president, og ikke venstreradikale», tvitret Duke.

Ropte nazi-slagord

Duke, som Trump nektet å ta avstand fra under valgkampen, deltok på gårsdagens demonstrasjon.

Der uttalte Duke at folkemassene måtte bidra til å oppfylle Donald Trumps løfter og at «europeiske amerikanere blir etnisk renset i egen nasjon».

Dette til et publikum som skal ha ropt nazi-slagord som «blod og jord».

- Gå hjem

Budskapet til folkemengden får Virginia-guvernør, Terry McAuliffe, til å reagere. Han omtalte gårsdagen som en trist dag for Charlottesville, og fordømte de hvite nasjonalistene med følgende ord:

- Vår beskjed er klar og tydelig. Gå hjem. Dere er ikke ønsket her, skam dere. Dere later som at dere er patrioter, når dere i realiteten er alt annet enn patrioter.

FBI-etterforskning

FBI kommer nå til å etterforske påkjørselen i byen.

- FBI skal samle inn all tilgjengelig informasjon og bevismateriale, heter det i en uttalelse fra FBI-kontoret i Richmond.

- Volden og dødsfallene i Charlottesville rammet rett i hjertet av amerikansk lov og rett, sier USAs justisminister Jeff Sessions, ifølge NTB.

Voldelige sammenstøt

Den opprinnelige demonstrasjonen var rettet mot at Charlottesville skal fjerne statuen av sørstatsgeneral Robert E. Lee fra en park i byen.

Før bilen rammet folkemengden, var det flere sammenstøt mellom de hvite nasjonalistene og motdemonstranter.

Ifølge NTB skal folk ha slått, kastet flasker og ha brukt pepperspray. Bilder viser også bruk av skjold og balltre.