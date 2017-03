Motivet til nakne personer som slaktet sau i Auschwitz var «verdensfred»

Elleve personer er siktet etter at de kledde seg nakne og slaktet et lam i konsentrasjonsleiren Auschwitz fredag. Motivet var demonstrasjon for fred.

De nakne kvinnene og mennene, angivelig mellom 20 og 27 år, ble innbrakt av politiet etter at de slaktet en sau og lenket seg sammen under skiltet «Arbeit macht frei», som henger over inngangen til Auschwitz I, den første leiren som ble tatt i bruk i området.



Det ble først meldt at det var snakk om 14 personer involvert, men det har blitt nedjustert til elleve.

Politisk motiv

Ifølge lokalmedier hadde de hengt opp et hvitt banner med «kjærlighet» i rød skrift, og filmet hendelsen med en drone. Gruppens motiv skal ha vært å fremføre «en forestilling, en demonstrasjon, for verdensfred», ifølge polske påtalemyndigheter.

Seks av de pågrepne er polske, fire hviterussiske og en tysk. De er blitt siktet for å «skjende et monument». Mannen som drepte lammet vil få ytterligere siktelser mot seg og risikerer to år i fengsel for å bryte loven for dyrevern.

Polens overrabbiner Michael Schudrich sier det gruppen gjorde var galt, uansett hvilket motiv de skulle ha hatt.

- Enhver bruk av Auschwitz til politiske meningsytringer, eller for å gi uttrykk for moralske budskap, er ikke slik Auschwitz bør huskes, sier han.

- Skjender minnet

- Tyskerne brukte Auschwitz for å prøve å utrydde det jødiske folk. Enhver hendelse skjender minnet til alle som ble drept i Auschwitz, jøder, polakker, sovjetiske krigsfanger, romfolk og andre, legger han til.

Gruppen skal ha planlagt hendelsen over sosiale medier, men påtalemyndigheten har ikke fått bekreftelse på at de hadde noen politisk assosiasjon.

En million jøder ble drept i Auschwitz, en seksdel av alle jødene som Nazi-Tyskland tok livet av under holocaust. I tillegg ble over 100 000 polakker, romfolk, sovjetiske krigsfanger og motstandskrigere drept i leiren. Anslagsvis 232 000 av ofrene i leiren var barn.

