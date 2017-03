Møtte opp i bursdag og hetset barna. Bryter sammen når de får dommen på 19 års fengsel

(Dagbladet): Jose Ismael Torres (26) og kjæresten Kayla Rae Norton (25) ble mandag denne uken dømt til henholdsvis 20 års straff med 13 års fengsel, og 15 års straff med seks år i fengsel, for å ha truet flere afroamerikanere med våpen under en barnebursdag i 2015. Det melder CNN.

Den 25. juli for to år siden kjørte Torres og Norton rundt i Douglas fylke i Atlanta sammen med et titalls andre i en rekke pickup-lastebiler.

Flere av bilene bar sørstatsflagg, og mange av menneskene skal ha tilhørt en gruppe som går under navnet «Respect the flag».

Under helgen 24. og 25. juli mottok politiet i de to fylkene Paulding og Douglas en rekke klager på gruppens oppførsel, skriver Atlanta Journal-Constitution.

Bare én måned før hendelsene gikk massemorderen Dylan Roof inn i en kirke i Charleston i Nord-Carolina, og tok livet av ni svarte kirkegjengere.

Paret, som er fra delstaten Georgia i USA, er begge utestengt fra Douglas fylke på permanent basis når de slipper ut av fengsel.

Truet med hagle

Ifølge rettsuttalelsen fortalte gjestene at menneskene i rekken av lastebiler kom med rasistiske tilrop mot de feirende da de kjørte forbi parken der det ble avholdt en bursdagfest for en åtte år gammel gutt. Etterpå parkerte grupperingen av biler i nærheten av huset, opplyser aktor.

«Torres, som hadde hentet en hagle fra bilen sin, rettet våpenet mot gruppen av afroamerikanske bursdagsgjester og fastslo at han skulle drepe dem, mens hans medtiltalte uttalte at «de små også kunne få en kule», med henvisning til barna som deltok i bursdagen», står det skrevet i rettsavgjørelsen.

Ifølge flere av gjestene i bursdagen var enkelte av menneskene i gruppen også bevæpnet med kniv og verktøy.

Tårevåt unnskyldning

Etter dommen var vedtatt ba Kayla Norton sterkt om unnskyldning for sin deltakelse i hendelsen.

- Jeg vil at dere alle skal vite at dette ikke er meg. Det er ikke meg, og det er heller ikke ham. Jeg ville aldri i verden gått bort til dere og sagt slike ting til dere. Jeg er så lei meg for at dette skjedde med dere. Jeg beklager virkelig, uttalte den gråtende 25-åringen i retten.

Ifølge statsadvokatens uttalelse har Torres oppgitt at han bar en hagle fordi han var redd for vennenes sikkerhet.

Flere av medlemmene i «Respect the flag» har også oppgitt at menneskene som feiret bursdagen kastet stein på dem da de kjørte forbi, skriver Atlanta Journal-Constitution.

Etter arrestasjonen av de tiltalte i saken fant politiet også en rekke rasistisk motiverte poster og meldinger på Torres og Nortons Facebook-kontoer.

«Et antall meldinger og poster indikerer at medlemmer av gruppen mener hvite er overlegne. De har blant annet diskutert deltakelse på møter i Ku Klux Klan og medlemskap i gruppen Skinhead Nation, samtidig som de har kommet med en rekke nedsettende kommentarer om afroamerikanere», står det skrevet i statsadvokatens uttalelse.

15 medlemmer fra «Respect the flag» er opprinnelig tiltalt i saken. Flere av medlemmene skal ha tilstått flere av handlingene og mottatt mildere straff, skriver CNN.