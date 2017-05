Møtte Trumps sjefstrateg for å feire Israels nasjonaldag, men skrytebildet avslørte litt mye ...

(Dagbladet): Shmuley Boteach blir kalt «USAs mest kjente rabbiner». I anledning Israels nasjonaldag ble han derfor invitert til Det hvite hus for å markere dagen.

Besøket dokumenterte Boteach behørig på Twitter. Rabbineren la ut bilder av seg selv med blant andre Donald Trumps pressesjef Sean Spicer og Trumps sjefstrateg Steve Bannon.

Et av bildene har imidlertid fått både twittersfæren og politiske journalister til å fråde ved munnen.

Strategens seirer

For på et av bildene rabbineren har lagt ut av seg selv og Steve Bannon er det en stor tavle i bakgrunnen. Tavla ser ut til å være en gjøremålliste sjefstrategen har skrevet selv.

Bak mange av punktene er det notert et sjekktegn, trolig for å markere at gjøremålet er løst.

The Guardian skriver at lista tidligere er blitt beskrevet av journalister, og viser til en CNN-artikkel hvor det er skrevet følgende:

«Da han (Steve Bannon journ. anm.) flyttet inn i Det hvite hus, fjernet Trumps sjefstrateg bokhyllene og sofaen fra kontoret sitt og plasserte kontorpulten i hjørnet slik at det ble plass til gigantiske tavler som ble oppdelt i fire kolonner under temaet for valgkamanjen: Make. America. Great. Again. I de siste timene av de første 100 dagene ble de gjennomførte løftene markert med en rød X», står det i CNNs sak om de første 100 dagene.

Ifølge tavla er dette haket av:

Avbryte programmet for syriske flyktninger, som ble oppført av Obama-administrasjonen i fjor. Å avbryte programmet innebærer i utgangspunktet å ikke ta imot flyktninger fra Syria.

Få slutt på «Catch-And-Release», som sannsynligvis dreier seg om praksisen av innvandringspolitikken hvor personer tatt i utlendingskontroller, som ikke har gyldig opphold i USA, blir fanget for så å bli løslatt igjen mens de venter på å få saken behandlet.

Ansette ytterligere 5000 grensevakter.

Gjenopprette «Secure Communities Program» - et program som går ut på å fjerne trusler mot offentlig og nasjonal sikkerhet, blant annet dem som har brutt amerikansk utlendingslov.

Tredoble antall «ICE-agenter», altså U. S. Immigration and Customs Enforcement, som håndhever toll- og immigrasjonslov, samt har ansvar for grensekontroller.

Flause eller promo?

Så kan man selvsagt lure på om det var et bevisst valg å bli avbildet foran tavla, som i stor grad gjenspeiler den strenge innvandringspolitikken Trump har tatt til orde for og forsøkt å gjennomføre.

The Guardian skriver at flere av punktene er presidentordrer som er blitt stoppet i retten, og nevner blant annet dette eksempelet: Å stoppe offentlig støtte til «sanctuary cities» (byer der ulovlige innvandrere lovlig kan oppholde seg, journ. anm.).

Begge versjonene av Trumps kontroversielle innreiseforbud ble også slått ned på i retten. Begge forbudene ville nekte personer fra hovedsaklig muslimske land inngang til USA, deriblant Syria.

Punktet om å ansette ytterligere 5000 grensevakter kan man også diskutere hvorvidt fortjener et sjekkmerke. Selv om det er beordret at det skal ansettes 5000 nye grensevakter, kommer rekrutteringen og opplæringen av disse trolig til å ta flere år, skrev NPR i februar.

Det er for øvrig ikke første gang Trump-laget har - ved et uhell - gitt ut mer informasjon enn de kanskje tenkte. Under overgangsperioden til Donald Trump holdt han et møte med Kris Kobach som ble ansett som en kandidat til en jobb i Trumps administrasjon. På vei inn til møte lot Trump og Kobach seg fotografere, og i hånda, utenfor en lærmappe, hadde Kobach med seg dokumenter som enkelt kunne leses. Det var et forslag til hvordan USA kunne hindre at innvandrere kom til USA, ifølge The Guardian.

Fjernet fra sikkerhetsråd

Steve Bannon er tidligere sjefredaktør for Breitbart, et nyhetsnettsted for ytre høyre. Der har for øvrig rabbineren en egen spalte.

Bannon ble hentet inn til Trumps valgkamp i fjor sommer for å snu den negative trenden. Da lå Trump langt bak Clinton på målingene. Bannon ble kampanjens sjefideolog og fortsatte arbeidet da Trump kom til Det hvite hus.

Bannon fikk imidlertid mer å gjøre. Han fikk plass som formelt medlem i USAs nasjonale sikkerhetsråd, men ble nylig fjernet fra rådet. Han er fortsatt Donald Trumps sjefstrateg og har kontorer i Det hvite hus.

Og det var dette kontoret Boteach besøkte og ble avfotografert i denne uka.