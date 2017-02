Moxnes om Veireno-avsløring: - Sosial dumping i offentlig regi

(Dagbladet): På flere møter med Oslo kommune varslet renovasjonsselskapet Veireno om at søppeloppdraget i hovedstaden ikke kunne løses lovlig uten dispensasjon fra arbeidsmiljøloven.

I går kunne Dagbladet avsløre at Oslo kommune likevel aldri sørget for å se dokumentasjon på at dispensasjonssøknaden faktisk var sendt. I stedet ble arbeidsmiljøloven brutt helt fra oppstarten. Veireno fikk ikke dispensasjon før i midten av desember. Til sammen kan selskapet ha brutt loven over 2000 ganger i oktober, november, desember og januar.

Nå raser opposisjonen.

- Med viten og vilje

- Hva skal man si? Det mangler ikke på festtaler om å bekjempe sosial dumping. Men her virker det som kommunen med viten og vilje lar et selskap få begå grove og systematiske brudd på arbeidsmiljøloven for å få jobben gjort, sier Bjørnar Moxnes til Dagbladet.

- Hva tenker du om kommunens oppfølging?

- Den er helt fraværende. Her ga kommunen grønt lys for at Veireno kan bryte arbeidsmiljøloven, sier Moxnes.

Rødt-lederen reagerer dessuten på opplysningene om at det finnes et eget beredskapsnivå som utløses når renovatørene i Veireno begynner å jobbe mer overtid enn arbeidsmiljøloven tillater:

- Her ser det ut som at kommunen har sittet i forkant og visst at «Beredskapsnivå 2» aktiveres dersom overtidsbestemmelsene i loven brytes. I tillegg har de i praksis akseptert at selskapet kommer til å bryte arbeidsmiljøloven.

- Det er sosial dumping i offenlig regi, raser Moxnes.

Dagbladet har siden mandag ettermiddag forsøkt å innhente Renovasjonsetatens kommentarer på den avslørende informasjonen som går frem av møtereferatene.

Torsdag hadde etaten fortsatt ikke besvart Dagbladets henvendelser om saken. Etaten har ikke besvart gjentatte henvendelser fra Dagbladet i dag. Dagbladet sendte torsdag ettermiddag etatsdirektør Arild Sundberg en tekstmelding der kritikken fra opposisjonen ble gjengitt, men direktøren har hittil heller ikke svart.

- Saken blir enda mer alvorlig

Også Eirik Lae Solberg (H), gruppeleder for det største opposisjonspartiet i bystyret, reagerer:

- Denne saken blir enda mer alvorlig når det nå viser seg at kommunen visste at Veireno trengte dispensasjon, men ikke hadde fått det, sier Solberg.

Han beskriver det som «åpenbart» at Oslo kommune ikke burde latt Veireno få ta over søppelinnhentingen i Oslo uten å være sikker på at selskapet hadde sikret dispensasjon til å levere på kontrakten på en lovlig måte.

- Når kommunen fikk informasjon om at Veireno var avhengig av dispensasjon burde de forlanget dokumentasjon på at de faktisk hadde fått det, mener Solberg.

- Hva synes du om at kommunen likevel ikke sørget for dokumentasjon?

- Det er klart kritikkverdig. Det er rett og slett uakseptabelt at Oslo kommune har latt dette skure og gå, uten å insistere på at Veireno fremskaffet dispensasjon før leverandørskiftet fant sted, sier Solberg.

Lagde kommunens kontrakter

Som tidligere finansbyråd hadde Eirik Lae Solberg i sin tid det øverste ansvaret for utformingen av standard-kontraktene Oslo kommune nå bruker i sine anskaffelser.

Den tidligere finansbyråden mener at kontraktene er utformet nettopp med tanke på den situasjon kommunen nå befinner seg i.

- Vi fikk skjerpet inn kontraktene, slik at det skulle bli enklere å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Jeg var som finansbyråd veldig opptatt at Oslo kommune skal bruke leverandører som forholder seg til lover og regler.

- Et viktig poeng er at Oslo kommune ved grove brudd på arbeidsmiljøbestemmelsene har rett til å heve kontrakten også selv om leverandøren retter forholdet, påpeker Solberg.

I kontrakten som kommunen signerte med Veireno i september 2015 er også formuleringen tatt inn, for å kunne terminere kontrakter ved brudd på arbeidsmiljøloven:

«Selv om leverandøren retter forholdet overfor egne ansette er ikke dette til hinder for at oppdragsgiver kan heve kontrakten».

Lae Solberg vil likevel ikke mene noe om hvorvidt kommunen bør heve kontrakten nå.

- Jeg ønsker ikke å komme i en situasjon der Oslo bystyre til stadighet skal ta stilling til hvorvidt vi skal heve kontrakter eller ikke. I et parlamentarisk styringssystem er det byrådets ansvar å inngå og avslutte kontrakter, sier Lae Solberg. Han understreker samtidig:

- Jeg forventer at byrådet fortløpende vurderer om de kan få løst avfallshåndteringen innenfor lovens rammer med dagens leverandør, eller om man må heve avtalen. Det er ikke tvil om at det er avdekket svært kritikkverdige forhold i denne saken.

BI-professor: - Fritt frem

BI-professor Petter Gottschalk har skrevet flere bøker om økonomisk kriminalitet og korrupsjon. Han har fulgt med på søppelskandalen i Oslo, og mener at politiet for lengst burde grepet inn. Han reagerer også kraftig på de siste opplysningene som nå kommer frem.

- Jeg synes det er feigt av kommunen å ikke si opp avtalen. Mitt klare inntrykk er at kommunen kvier seg for å gjøre det, i frykt for det ansvaret de da sitter med for å mobilisere en alternativ løsning, sier professoren til Dagbladet. Han mener konsekvensene av dette på lang sikt kan bli alvorlige for kommunen.

- Når en så stor leverandør til kommunen ikke leverer, og kommunen sier ikke opp til tross for både manglende leveranser og lovbrudd, ja da sender man et tydelig signal om at slik håndterer også kommunen også anbud fremover. Det er det virkelig skremmende her, i et fremtidsperspektiv, sier Gottschalk.

- Dette inviterer jo leverandører i fremtiden til å levere inn et jukse-tilbud i trygg forvissing av at kommunen kommer ikke til å si opp avtalen likevel.

- Nå gjelder det å vise handlekraft og å si opp avtalen. Det sender et signal til andre leverandører om at kommunen er ikke en kunde du kan lure.

Daglig leder og innehaver i Veireno, Jonny Enger, har ikke besvart Dagbladets henvendelser om denne saken. Om bakgrunnen for at Veireno ikke søkte dispensasjon har Enger tidligere uttalt:

- Da Veireno ikke lyktes med å avtale utvidet bruk av overtid med tillitsvalgtapparatet valgte bedriften å søke Arbeidstilsynet om tillatelse om utvidet bruk av overtid. Dette ble gjort tidlig november 2016