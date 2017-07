Mulig hiv-vaksine har bestått tidlig test

Prototypen er testet på 393 personer i USA, Rwanda, Uganda, Sør-Afrika og Thailand, og medisinen økte produksjonen av antistoffer hos 100 prosent av vaksinemottakerne, ifølge Dan Barouch.

Han er en av forskerne i gruppa som mandag presenterte resultatene av de innledende forsøkene på Den internasjonale aids-foreningens hiv-forskningskonferanse i Paris.

- Disse lovende resultatene, sammen med framskritt fra mange andre på feltet, støtter opp om en ny optimisme om at det kan være mulig å utvikle en hiv-vaksine, sa Barouch. Han er leder for Senter for virologi og vaksineforskning ved Beth Israel medisinske senter i Massachusetts i USA.

En vaksine er av mange ansett som den beste muligheten til å få kontroll på hiv- og aidsepidemien. Over 76 millioner mennesker på verdensbasis er smittet med hiv siden 1980-tallet. Om lag 35 millioner har mistet livet som følge av sykdommen.



- Holde i sjakk

Hiv er et virus som angriper kroppens immunforsvar og forårsaker den livstruende sykdommen aids.

Det er til nå ikke funnet noen kur for hivsmitte eller noen vaksine mot viruset, men antiretrovirale medisiner kan holde viruset i sjakk så den smittede ikke utvikler aids.

FN-organisasjonen UNAIDS anslår at i underkant av 37 millioner mennesker i dag lever med hiv. Av disse har 19,5 millioner tilgang på antiretrovirale medisiner.

Det er foreløpig ikke klart om vaksinen vil beskytte mennesker, ifølge forskerne.

Forskergruppa håper deres prototyp får godkjenning for neste testfase, noe de håper kan starte innen utgangen av 2017.



- Viktig

Lederen for organisasjonen International Aids Society (IAS), Linda-Gail Bekker, omtaler resultatene som «viktige nyheter».

Anthony Fauci ved det nasjonale instituttet for allergier og infeksjonssykdommer (NIAID) i USA sier arbeidet med en vaksine kommer til å være svært vanskelig, men at det vil være en «game changer».

- Hvis vi får en moderat effektiv vaksine så vil den, når den kombineres med andre forebyggende tiltak, kunne ha en stor innvirkning på pandemien, sa Fauci i forkant av konferansen.

En annen mulig vaksine testes i Sør-Afrika.

(NTB)