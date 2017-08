Mystisk lottomillionær dukket opp etter ei uke: - Han sjekket minibanken og la sammen to og to

(Dagbladet): Tidligere denne uka kunne flere medier, blant annet Stavanger Aftenblad, melde om en mann i Rogaland som forrige uke vant 13,6 millioner kroner i Lotto.

Men 42-åringen var ikke å få tak i. Han var alene om å få sju rette i Lotto, men på tross av gjentatte oppringninger fikk ikke Hamar svar.

Ringte ei uke etter

Lokalmedier kunne til og med følge opp seinere i uka at mannen ennå ikke hadde gitt lyd fra seg.

Det skjedde først i dag, nøyaktig ei uke etter at premien var inkassert.

- Jeg skulle ta ut 500 kroner i minibanken og forventa at det skulle være rundt 6000 kroner på kontoen. Men der lyste jo over 13 millioner mot meg, sier 42-åringen fra Klepp i Rogaland til Norsk Tipping.

Trekningsredaktør Ninda Rundsveen forteller til Dagbladet at hun aldri har vært borti liknende.

- Han ringte oss i dag og hadde noen spørsmål. Han var jo veldig glad. Han var helt uvitende om den summen som skjulte seg der inne, sier hun til Dagbladet.

- Jeg har ikke vært borti at det har tatt så lang tid. Det har nok imidlertid skjedd i lottoens historie, sier hun.

- La sammen to og to

Mannen hadde vært på ferie, og hadde fått med seg nyheten om at en rogalending hadde vunnet over 13 millioner i Lotto, men trodde aldri i verden det kunne være ham.

- Han var på ferie og hadde sett noen saker. Da var da han sjekket minibanken og la sammen to og to han skjønte at han var vinneren, sier hun.

Mannen som vant 13 667 465 kroner ønsker å være anonym, men ligger ifølge Norsk Tipping på sofaen og lar det hele synke inn, samtidig som han vurderer om han skal spille de samme tallene en gang til.