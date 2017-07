Én gang stoppet Australia. Da sparket dronningas mann hele regjeringen. Nå vil de ha sannheten fram

(Dagbladet): Bare én gang siden Australia ble selvstendig i 1901, har den britiske monarken bestemt hvem som skal styre i landet. Det skjedde i 1975, da dronning Elizabeths stedfortreder, generalguvernør John Kerr, sparket hele regjeringen.

Vidløftig prosjekt

I 1972 ble Arbeiderparti-politikeren Gough Whitlam valgt til statsminister. Arbeiderpartiet satt med et lite flertall i Representantenes hus, mens Det liberale partiet, som var i opposisjon, hadde flertall i Senatet.

Whitlam hadde igangsatt et vidløftig økonomisk prosjekt. Statsministeren hadde ambisjoner om å omfordele landets rikdommer, og tok opp store lån for å skaffe nasjonalt eierskap av industri og naturressurser.

Budsjettstopp

Likevel led Australia under tøffe økonomiske tider. I 1975 godkjente Representantenes hus regjeringens budsjetter, men da de skulle opp til behandling i Senatet, sa det stopp.

Opposisjonen nektet å godkjenne budsjettene. De mente staten brukte for mye penger, og at den gjeldende økonomien krevde moderasjon. Opposisjonen krevde at statsminister Gough Whitlam skulle utlyse nyvalg.

De liberale ville i så fall ha mulighet til å sikre seg regjeringsmakten, og forsikret statsministeren om at budsjettet ikke ville gå igjennom uten et nyvalg.

Da oppsto det enda større problemer.

Budsjettene skulle også sikre finansiering av statsapparatet, og da budsjettet ikke gikk igjennom, var det ikke lenger penger til å drifte staten. Statsapparatet, med alle dets offentlige tjenester, stoppet opp.

Australias første og så langt eneste regjeringskrise var et faktum, men dramaet hadde så vidt begynt.

Statsministeren avsatt

Morgenen 11. november 1975 annonserte statsminister Whitlam at han ville utlyse nyvalg - ikke for Representantenes hus, men bare Senatet.

Den samme dagen skjedde det noe skjebnesvangert, som har satt dype arr i australsk politikk.

Mannen som skulle vise seg å være Australias mektigste mann i 1975, var ikke statsminister Gough Whitlam, men generalguvernør John Kerr.

Den tidligere dommeren var blitt utnevnt av statsministeren som generalguvernør, og var dermed dronning Elizabeths representant i den gamle kolonien. Selv om Australia ble selvstendig i 1901, var og er landet et konstitusjonelt monarki med dronning Elizabeth av Storbritannia som statsoverhode.

Makten er mer seremoniell enn utøvende, men John Kerr - som ved utnevnelsen krevde å få sitte i ti år, samt være statsoverhode på utenlandsbesøk - hadde ikke tenkt å la den formelle makten gå til spille.

Fire timers kaos

Den samme dagen som statsminister Whitlam hadde utlyst nyvalg ble han kalt til Kerrs kontor. Generalguvernøren ga statsministeren sparken 13.15 den dagen.

15 minutter seinere utnevnte Kerr lederen av De liberale, Malcolm Fraser, til statsminister. Før klokka 14.00 den dagen, før de fleste engang hadde fått med seg at den gamle statsministeren var blitt fjernet, fikk Fraser med seg sine allierte og fikk igjennom budsjettet.

Så ble det ordentlig kaos. Da det regjerende Arbeiderpartiet i Representantenes hus fant ut om kuppet, fremmet de mistillitsforslag mot den ferske liberale statsministeren.

Han fikk sitte i drøyt to timer. 16.50 den samme dagen oppløste Kerr hele parlamentet. I praksis sparket han alle de folkevalgte politikerne. Oppløsningsbrevet ble avsluttet med ordene «God Save the Queen», skriver Washington Post.

De liberale vant valget klart dagen etter.

Hva visste dronninga?

Og akkurat der er det sentrale spørsmålet i Australias store politiske mysterium. Hva visste kvinnen 15 000 kilometer unna om generalguvernørens sparking av statsministeren?

Det er et spørsmål mange vil ha svar på. Historiker og Gough Whitlam-biograf Jenny Hocking er nå blant dem.

Hun tar nå saken til den australske retten. I en sak som starter i august, vil hun tvinge australske myndigheter til å offentliggjøre brevene som ble sendt mellom dronning Elizabeth og John Kerr for over 40 år siden.

Hun vil finne ut om dronninga visste om det sjokkerende trekket til generalguvernøren, skriver AP.

- En spektakulær kilde

Australias nasjonale arkiv har kategorisert korrespondansen som «personlig», og kan derfor i teorien holde den hemmelig. Whitlam-avsettelsen er den eneste gangen i landets historie hvor en regjering er avsatt av monarken i Storbritannia.

Historiker Hocking har tidligere fortalt at Kerrs egne papirer ble frigitt i 2005.

- De viste seg å være en spektakulær kilde til historien. Kerrs notater, brev og dagbøker viser for eksempel involveringen til sir Anthony Mason, den gang dommer i høyesterett. Selv om vi nå vet mye mer om hemmelighetene rundt avsettelsen, er ikke historien komplett fordi vi mangler én del av Kerrs papirer - nemlig slottsbrevene, skrev hun i The Guardian i fjor.

Hocking er selv sikker på at dronninga visste mye om hva Kerr drev med. Om hun får svar på det, blir opp til Australias domstoler.