Nå blir det forbudt å se på mobilen mens man krysser fotgjengerfeltet i Honolulu

(Dagbladet): Fra 25. oktober må folk i Honolulu på Hawaii tenke seg ekstra om før de bruker mobiltelefonen mens de går.

Da blir det nemlig forbudt å se på mobiltelefonen mens man krysser gata. Brudd på loven kan gi bøter fra 15 til 99 dollar (120 - nesten 800 kroner).

Unntaket er hvis man bruker telefonen til å ringe nødnumre, da vil man ikke bli straffet.

Forslaget ble underskrevet torsdag, etter det ble godkjent med sju mot to stemmer i byrådet i sommer, skriver The Independent.

Første store by som innfører lov

Honolulu blir med det den første store byen i USA som bruker lovgivning til å hindre dødsfall og skader som følge av at folk distraheres mens de beveger seg i trafikken.

Ordfører Kirk Caldwell sier til Independent at innføringen henger sammen med at Honolulu ligger dårlig an på statistikken.

- Vi har den tvilsomme æren å være den av de større byene i delstaten der flest fotgjengere blir truffet i fotgjengeroverganger, særlig våre eldre.

Det finnes imidlertid ikke data på hvor mange av disse ulykkene som skyldes at fotgjengeren er distrahert av mobiltelefonen.

Fikk idé av elever

Forslaget ble stilt av byrådsrepresentant Brandon Elefante som sier til CNN at han fikk ideen av elever på videregående skole.

- Teknologisk utvikling kan iblant føre til distraksjoner og gjøre at folk ikke er oppmerksomme, sier han til CNN.

I Norge dør ti til 20 fotgjengere i ulykker, 80 prosent av disse skjer ved kryssing av vei, ifølge Trygg trafikk. Halvparten av disse er i fotgjengeroverganger.

Også i Norge er de eldre mest utsatte. Det kan skyldes at eldre tåler mindre fysiske påkjenninger enn yngre personer, skriver Trygg trafikk.

Finnes ikke tall i Norge ennå



Men heller ikke her finnes det tall på hvor ofte elektronisk utstyr eller mobiltelefoner har vært involvert i ulykkene, ifølge distriktsleder Mette Magnussen i Trygg trafikk.

- Vi ser ikke bort fra at det også i Norge har vært ulykker grunnet slike distraksjoner, men per i dag så har vi ikke tall som kan bekrefte dette, sier hun til Dagbladet.

På spørsmål om det kunne være en god idé også i Norge, svarer hun at fakta må på bordet først.

- Dersom det er et stort problem, bør vi se hvordan vi kan løse dette.