Denne uka ankom amerikanske elite-infanterister, de såkalte US Marines, det nordlige Syria for å støtte USA-støttede lokale styrker, melder The Washington Post. I tillegg er grupper av spesialstyrker også kommet til området rundt Raqqa, som er terrorgruppa IS' selverklærte hovedstad.

- På et overordnet, strategisk nivå, har det å utplassere soldater for å gå mot Raqqa en tung symbolverdi siden dette er ISIL' høysete, sier Anders Romarheim, forsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS).

Spørsmål om tid

Soldatene skal blant annet bidra med artillerikraft. Målet er å ta tilbake kontrollen over den syriske byen Raqqa, der IS har styrt siden sommeren 2014. En annen gruppe spesialsoldater, fra US Army Rangers, skal også være utstasjonert nord-vest for Raqqa, med kraftige militærkjøretøy, ifølge BBC.

- At amerikanerne ser mot Raqqa samtidig som Mosul-aksjonen pågår, er et uttrykk for at ISIL nå ordentlig er drevet på defensiven. Amerikanerne kommuniserer også et sterkt budskap til venner og allierte om at en strategisk seier på bakken er innen rekkevidde, sier Romarheim og fortsetter:

- Det er også demoraliserende for ISIL at amerikanerne nå sier de vil ta Raqqa. Samtidig har ISIL holdt stand i både Irak og Syria mye lengre enn både jeg og mange andre trodde.

Samtaler om Raqqa-angrep

Amerikanske soldater på bakken i Syria markerer at USA trapper opp kampen mot IS. I flere måneder har hundrevis av spesialtropper lært opp lokale styrker, men nå skal de altså være med i kampen, ifølge The Washington Post.

- Skyldes dette at USA har fått Donald Trump som president?

- Det er åpenbart at Trump er en mye mer risikovillig president enn Obama, og Trump har lovet en ny ISIL-strategi. Obama hadde sterke reservasjoner mot å ha amerikanske soldater på bakken. Soldatene som nå er kommet til, gir et tyngre militært fotavtrykk, sier Romarheim.

Han er ikke overrasket over at Trump-administrasjonen har tillatt amerikanske soldater på bakken for å bekjempe IS.

- Trump lovet tøffe tak mot ISIL i valgkampen, og amerikanske bakkesoldater er en del av dette.

- Skal slå IS

Trump-administrasjonen jobber nå med en plan hvor hvordan de skal hjelpe de syriske opprørerne med å ta tilbake Raqqa, som har vært terrorgruppa IS' hovedstad i mer enn to år. Planen inkluderer spesialsoldater og kamphelikoptre. USAs utenriksminister Rex Tillerson har nå samtaler med koalisjonsmedlemmer om et mulig angrep på Raqqa, skriver BBC.

- Utenriksminister Tillerson har vært krystallklar om at et av hovedmålene i Midtøsten er å slå IS, ifølge Mark Toner, talsperson i departementet.

- Framskynde IS-nederlang

Pentagon og amerikanske militærkilder vil ikke bekrefte opplysningene av sikkerhetshensyn. Ei vil de fortelle hvor spesialsoldatene befinner seg - eller hvor mange de er. Men både CNN, BCC og en rekke andre medier melder at supersoldatene nå er på plass i Syria, og at Raqqa er målet.

Koalisjonstalsmannen John Dorrian pratet med Reuters, og sier at de vil hjelpe å «framskynde et IS-nederlag» i Raqqa, ifølge BBC: «IS kan bare bli slått hvis deres krigere blir tvunget til å kjempe som en vanlig hær», ifølge BBCs Paul Danahar.

Ny rolle i IS

Mange av IS-lederne var tidligere ledere i den irakiske hæren under Saddam Husseins tid. Etter at Hussein ble tatt, fikk ingen av sunni-soldatene være med i det nye Irak, og har i stedet kjempet mot den sjia-ledede regjeringen i Bagdad. Etter at IS etablerte seg i Syria og Irak, fikk de gamle sunni-soldatene posisjoner her.

Ifølge The New York Times, som har pratet med en amerikansk talsperson, skal det være rundt 3000 til 4000 IS-soldater i Raqqa.