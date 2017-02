(Dagbladet): I natt, norsk tid, ble det kjent at USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, går av.

I et oppsigelsesbrev skriver Flynn at han hadde flere samtaler med den russiske ambassadøren Sergej Kisljak i overgangsperioden før USAs nye president ble innsatt - og at han ga visepresident Mike Pence «ufullstendige opplysninger» om disse samtalene.

Oppsigelsen er et prestisjenederlag for Donald Trump, mener professor Ole Moen i Nord-Amerikastudier - fordi Flynn har vært blant personene i presidentens «innerste kjerne».

- Kaos i indre stab

- Flynn har vært den lojalisten som nærmest har sittet på kneet til Trump, og en av hans mest trofaste og lojale ansatte. Nå er det et kaos i den indre staben til Trump, sier Moen.

- Han har sittet 26 dager som president, men hatt flere kontroverser enn det Obama hadde i hele sin første periode, fortsetter professoren.

Flynn ble umiddelbart ansett som et kontroversielt valg som nasjonal sikkerhetsrådgiver, blant annet grunnet sin steile holdning til islam.

- Det er ikke vanlig at sikkerhetsrådgiverne skal være noe annet enn fageksperter, sier Moen.

- Men med Flynn fikk man en kombinasjon av konspirasjonstenkeren og mannen med de høyrevridde ideene, som ga grunn til engstelse hos mange, sier professoren.

- Ute nå

Flynn har inntil nylig benektet at han diskuterte amerikanske sanksjoner med den russiske ambassadøren.

- Utilsiktet orienterte jeg visepresidenten og andre med ufullstendige opplysninger om mine telefonsamtaler med den russiske ambassadøren, skriver Flynn i oppsigelsesbrevet.

Moen mener Flynn «er ute nå», men tror det er lite sannsynlig at han vil bli straffet.

- Det er vel såpass ullent det han sa, sier han, men fortsetter:

- Mange spekulerer nå i hva Russland vet om amerikansk sikkerhetspolitikk. Man lurer på hva som ligger av utpressingsmidler hos russerne.

- Anti-intellektuell

Trump har aldri ikke brukt sikkerhetstjenesten på vanlig måte, mener Moen.

- Han har ikke benyttet seg av de briefingene sikkerhetstjenesten gir, men i stedet handlet på egenhånd med råd basert på amatørmessige fakta - noe som har ført til engstelse hos mange, sier han, og omtaler det som «amatørisme».

- Og denne er så gjennomgående at det er foruroligende. Det er en mangel på kritisk tenkning og respekt for kunnskap og innsikt som dominerer. Trump er en anti-intellektuell og det skjærer igjennom alt han gjør, mener Moen.