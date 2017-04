- Nå er forholdet mellom oss på et bunnpunkt. Vi kan ikke ha et slikt forhold

(Dagbladet): USAs utenriksminister Rex Tillerson og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov holdt i kveld pressekonferanse etter maratonmøter i Moskva. De to har sittet i møter sammen i flere timer, og de to siste timene deltok også Vladimir Putin i samtalene.

- Dette har vært en lang dag. Vi har hatt samtaler med USAs utenriksminister Rex Tillerson. Vi har nå hatt samtaler med Putin, som har vart i over to timer, sa utenriksminister Sergej Lavrov.

- Samtalene har vært nyttige og ærlige, sier han.

- Arvet problemer

Han sier videre at de vil gjøre en innsats for å bli enige om enkelte spørsmål og å få et mindre kjølig forhold.

- Det er enkelte problemer som er blitt arvet som tidsinnstilte bomber fra den tidligere administrasjonen, Obama-administrasjonen, sa Lavrov.

Han sa det er en fordel for hele verden om USA og Moskva samarbeider. Kjernen i konflikten den siste uka har vært antatt bruk av kjemiske våpen i Syria. USA sendte missiler mot en syrisk flybase etter det de er sikre på er et angrep med kjemiske våpen fra president Bashar al-Assad. Over 80 mennesker ble drept i angrepet mot byen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen. Russland, som er Assads viktigste allierte, reagerte med harme.

Lavrov anklaget i dag USA for å ha opptrappet konflikten med å sende missiler.

- Vi har selvsagt snakket om Syria. Vi snakket om hendelsen 4. april, da kjemiske våpen skal ha blitt brukt i Idlib. Vi snakket også om missilangrepet mot Syria 7. april. Denne hendelsen har ført til mange spekulasjoner, sier Lavrov.

Enige om gransking

Han sier nå USA og Russland er enige om at FN burde granske hendelsen.

- Det har vært et brev fra Syria til FN med en anmodning om å sende eksperter så fort som mulig. Vi ber også om at det gjøres undersøkelser på flybasen som ble truffet. USA støtter slike undersøkelser, sier han.

- Vi vil at det skal være undersøkelser, sier Russlands utenriksminister.

Han sier også at det fremste målet er å knuse IS:

- Vi forstår hverandre bedre, og kontakten vil bli fulgt opp. Vi snakket ærlig om forholdet mellom Russland og USA. Nå er forholdet mellom oss på et bunnpunkt. Verdens to største atommakter kan ikke ha et slikt forhold. Lavrov og jeg hadde en lang samtale om krevende saker, sa Tillerson under pressekonferansen.

- Assads styre går mot slutten

Han sa videre at de er uenige i sentrale deler av Syria-spørsmålet. USA ønsker ikke lenger å ha Assad eller noe i hans familie ved makta i landet. Han mener det muligens kan være en mulighet for å sikte Assad for krigsforbrytelser etter hvert.

- Assads styre går mot slutten, og Russland har de beste metodene for å hjelpe Assad med å forstå denne virkeligheten.

Lavrov understreket at president Vladimir Putin er klar til å gjenetablere den russisk-amerikanske sikkerhetsavtalen som skal sikre at de to landene får informasjon om hverandres aktiviteter i luftrommet over Syria.

Putin innstilte samarbeidet, som skal hindre sammenstøt i luften, etter at USA angrep en syrisk flybase som straff for det kjemiske angrepet, som amerikanerne er overbevist om at Assad-regimet sto bak.

Valgbråk

Russland har gjentatte ganger blitt anklaget for å ha forsøkt å påvirke det amerikanske valget til fordel for Donald Trump. Tillerson sa de så på dette som alvorlig, mens Lavrov avviste det.

- Ikke et eneste faktum har blitt bekreftet om Russlands innvirkning i det amerikanske valget. Vis oss bevisene, sier den russiske utenriksministeren.

Videre sa Tillerson at de to ikke hadde diskutert ytterlige sanksjoner mot Russland som følge av landet annektering av Krim-halvøya i 2014.