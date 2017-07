Nå er også Trumps advokat i e-post-trøbbel: - Hvordan våger du å sende meg en sånn e-post?

(Dagbladet): Donald Trumps personlige advokat Marc Kasowitz har formodentlig relativt travle dager. Det pågår en rekke etterforskninger og undersøkelser knyttet opp mot Det hvite hus, som vil gi advokater hodebry.

«Faen ta deg!»

Nettstedet ProPublica, som driver med undersøkende journalistikk, skrev tidligere denne uka en sak om at Kasowitz, på tross av at han er mannen som skal bistå Trump i spørsmål rundt Russland-etterforskningen, ikke har sikkerhetsklarering, og at han i følge eksperter vil ha problemer med å få en sikkerhetsklarering.

Noe man må ha for å få tilgang til sensitivt materiale.

I kjølvannet av denne saken sendte en ikke navngitt person, en pensjonert pr-mann, en e-post til Kasowitz med tittelen: «Trekk deg nå».

«Jeg kjenner ikke deg, og du kjenner ikke meg. Men jeg mener det er i din interesse og i ditt firmas interesse at du trekker deg fra din stilling som rådgiver for presidenten», skriver personen i e-posten, som ProPublica har fått tilgang til.

Kasowitz brukte bare fem minutter på å svare. Svaret var kort og konsist.

«Faen ta deg!»

8/ Then, 15 minutes later, Kasowitz replied again: pic.twitter.com/sw4C1rEh4w — ProPublica (@ProPublica) July 13, 2017

- Du kødder med meg nå!

Men presidentens advokat nøyde seg ikke med det. 15 minutter seinere kom det et nytt svar fra Kasowitz. Denne gangen var han mer truende.

«Du kjenner ikke meg, men jeg kommer til å kjenne deg. Hvordan våger du å sende meg en sånn e-post? Jeg følger med på deg nå. Du kødder med meg nå. La oss se hvem du er. Se deg for, din jævel», skriver Kasowitz.

Kasowitz sendte ytterligere to e-poster med til dels truende innhold.

I etterkant av at ProPublica publiserte sin artikkel om den opphetede e-post-utvekslingen, har talsperson for Kasowitz, Mike Sitirick, sendt en uttalelse til CNN.

- Mr. Kasowitz, som er opptatt med å jobbe, sier at han har til hensikt å si unnskyld til personen som skrev e-posten som omtales i dagens Pro Publica-artikkel. Selv om det ikke er noen unnskyldning kom e-posten på tampen av en veldig lang dag som klokka 10 i kveld ennå ikke var over, heter det i uttalelsen fra Sitirick.

Beklager

I den samme uttalelsen er Kasowitz selv sitert på følgende.

- Personen som sendte meg den e-posten har rett til å ha sin mening og jeg skulle ikke ha svart på en upassende måte. Jeg vil sende ham en e-post og skrive akkurat det. Dette er en av de gangene der man skulle ønske at man kunne skru klokka tilbake, men det kan jeg selvfølgelig ikke.

Og e-post-problemene er ikke Kasowitz eneste problemer for tiden. Ifølge New York Times skal president Trump ha mistet troen på Kasowitzs strategi i forbindelse med Russland-etterforskningen.

Men også Kasowitz og hans kolleger skal begynne å kjenne på frustrasjon. En frustrasjon som kan føre til at Kasowitz ikke lenger ønsker å jobbe med presidenten.

Blant annet skal Kasowitz ikke ha blitt informert om at Trump jr. ville publisere e-postene som viser at han sa ja til et møte med en russisk advokat, som det ble hevdet skulle ha «ødeleggende informasjon» om Hillary Clinton.

Kasowitz fikk først vite om avgjørelsen om å publisere e-postene etter at de hadde blitt publisert.