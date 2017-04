Nå har «hvem har den største bomba»-kappløpet startet mellom USA og Russland

(Dagbladet): Torsdag slapp USA verdens største konvensjonelle bombe, «Alle bombers mor», i et grenseområde mellom Afghanistan og Pakistan.

Grunnen til navnet er at det er den største bomba USA har, med unntak av sine atomvåpen. MOAB-bomba veier hele 9797 kilo, altså nesten 10 tonn. Den har eksplosiv kraft tilsvarende elleve tonn TNT og en sprengradius på 1,6 kilometer.

Alle bombers far

Nå kommer Russland via det statlige nyhetsbyrået Sputnik med sitt tilsvar, i det som kan se ut til å bli en «hvem har den største bomba»-kappløp mellom de to supermaktene.

Russland har nemlig ei bombe med kallenavnet «Father of All Bombs», eller «Alle bombers far».

Den russiske bomba er mindre enn den amerikanske i størrelse, men:

«Russlands Aviation Thermobaric Bomb of Increased Power (ATBIP) overgår den amerikanske bomba med tanke på destruktiv kraft og eksplosjonsradius», skriver Sputnik, som siterer amerikanske The National Interest.

Magasinet skriver at den russiske bomba har en eksplosiv kraft tilsvarende 44 tonn TNT, og Sputnik siterer den russiske nettavisa Rossijskaja Gazeta på at Russlands superbombe dermed er fire ganger så kraftig som den amerikanske bomba.

Støvet eksploderer

- Når bomba blir sluppet på et mål, formes en sky av eksplosivt støv. Støvet eksploderer og ødelegger infrastruktur og utstyr og brenner alt innenfor en radius av 300 meter til aske, skriver den russiske avisa.

Sputnik skriver videre at «for sammenlikningens skyld har GBU-43 (Alle bombers mor) en sprengradius på 140 meter».

Richard Weitz, forsker og direktør ved senter for politisk-militær analyse ved Instituttet i Hudson, sier til Sputnik at han tror at en av årsakene til at USA slapp bomba, handler om å vise kapasiteten til den amerikanske hæren både overfor Nord-Korea og IS.

Frants Klintsevitsj, russisk senator, tror at å bruke MOAB-bomba i Afghanistan var et signal til Russland.

- Symbolpolitikk

Det er Jakub M. Godzimirski, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), enig i. Han sier våpenkappløpet mellom Russland og USA er symbolpolitikk.

- Denne typen uttalelser er symbolpolitikk. Her vi med to alfahanner å gjøre, som skryter av deres egne bomber, sier Godzimirski til Dagbladet.

Grunnen til at Godzimirski mener det er symbolpolitikk, handler om at landene overfor hverandre vil vise hvilke våpen de har til disposisjon, og hva de er kapable til å gjennomføre. Men teknisk sett er det verken «Alle bombers mor» eller «Alle bombers far» som vil ha betydning i en eventuell krig.

- Begge landene sitter på kjernefysiske våpen som er mye større. USAs bombe, som sies å ha en eksplosiv kraft på 11 tonn TNT, og Russlands bombe som sies å ha en kraft på 44 tonn TNT, er små bomber å regne sammenliknet med de minste kjernefysiske våpnene, sier NUPI-forskeren og fortsetter:

- Det som bekymrer russerne mest, er at USA er i ferd med å utvikle presisjonsvåpen, som russerne frykter kommer til å ødelegge deres kjernefysiske våpen. Det er en anspent situasjon mellom landene.