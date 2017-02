Nå har Malika Bayan lagt vekk hijaben: - Det har ingen juridisk betydning

(Dagbladet): Malika Bayan, som ble et kjent navn etter at hun ble nektet adgang til Merete Hodnes frisørsalong i Bryne fordi hun bar hijab, har nå lagt vekk plagget.

Det bekrefter hun overfor Jærbladet.

- Ja, jeg har tatt det valget. Jeg trenger en ny start og gjør det av personlige grunner jeg ikke vil uttale meg om nå. Jeg er fortsatt muslim. Det var et frivillig valg å ta på seg hijaben, og jeg står fritt til å ta den av dersom jeg ønsker det, sier hun.

- Ingenting med saken å gjøre

Saken var først oppe i Jæren tingrett i september 2016. Her ble Hodne dømt til å betale 10 000 kroner i bot. Hun anket så saken videre til Lagmansretten hvor hun i januar ble kjent skyldig. Saken er nå anket videre til høyesterett.

Bayan understreker at valget hennes ikke bør ha noen innvirkning på rettsaken.

- Den har ingenting med dette valget å gjøre. jeg kommer til å fortsette å kjempe for saken, og for retten til dem som bruker hijab, sier hun.

Hun er derimot forberedt på at valget hennes kan komme til å skape reaksjoner, og at hun kan få hets.

- Noen vil sikkert si at alt bare var et skuespill og et rop om oppmerksomhet, men jeg må stå for det jeg gjør og tenke på meg selv nå. Rettsaken er en prinsipiell sak og ikke en provokasjon fra min side, sier hun til Jærbladet.

- En skam

Bayans advokat, Sulman Hussain, sier til TV 2 at dette ikke vil ha noe å si for saken. Det er ikke Merete Hodne enig i.

- Det er en skam hvis jeg ikke nå blir 100 prosent frikjent, sier hun.

Hun understreker samtidig at hun er glad fordi hun «ønsker ikke at noen skal bruke hijab».

- Selv om jeg er såret over å ha blitt saksøkt, så er jeg glad for at hun nå har tatt til vett. Jeg ønsker bare at den jenta skal få det godt.

- Ikke noen betydning

Hodnes advokat er derimot ikke helt enig med sin klient i at dette vil få noen form for effekt.

- Juridisk sett har ikke dette noen betydning, sier hun til Dagbladet.

- Høyesterett ser på hva som var tilfellet på det tidspunkt denne nektelsen fra Hodnes side ble foretatt. Da er vi tilbake til 1. oktober 2015. Hva hun har tenkt og ikke - det har ingenting å si i denne saken.

Hun peker også på at om Bayan velger å ta av seg hijaben, er det hennes standpunkt.

- Det må hun bare gjøre. Det er noe hun styrer selv, sier hun.