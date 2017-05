Nå kan Frp bli imot kommune-tvang

(Dagbladet): Flere av partiets fylkesledere kjemper nemlig for å endre partiprogrammet slik at kommunesammenslåinger nå skal skje frivillig.

Spørsmålet ventes å bli en diskusjon på partiets landsmøte til helga.

- Et parti som går inn for lokaldemokrati og folkeavstemninger, kan ikke samtidig gå inn for tvang når lokaldemokratiet ikke gjør det de forventer. Det er en tapersak for Frp, sier fylkesleder Einar Almaas i Nord-Trøndelag Frp.

Minst en firedel av Frps landsstyre deler hans synspunkt.

- For frivillighet

Fylkesleder Liv Gustavsen i Akershus Frp er en annen.

- Jeg mener kommunesammenslåinger skal være frivillig, og at det ikke er noe man skal påtvinge noen. Jeg tror det vil bli flere sammenslåinger, men at det er lurt å se det over tid, sier Gustavsen.

Opprinnelig foreslo programkomiteen i partiet en formulering om at «arbeidet med ny kommunestruktur skal fortsette», og at «Stortinget i perioden må vedta en moderne og hensiktsmessig kommunestruktur som ivaretar god tjenesteyting og effektiv bruk av ressursene.»

Nå er avsnittet foreslått byttet med en formulering om at kommunesammenslåing skal skje frivillig. Det vil i så fall være et betydelig linjeskifte fra dagens Frp-politikk, hvor partiet som eneste parti på Stortinget har programfestet at de vil ha tvang.

Rogaland-støtte

Stortingsrepresentant Roy Steffensen, som er fylkesleder i Rogaland, mener det handler om å respektere kommunereformen som er i sluttfasen nå.

- Det er først og fremst fordi vi igangsatte en frivillighetsreform for tre og et halvt år siden, med naboprater, folkemøter, folkeavstemninger og lange prosesser. Jeg mener vi ikke umiddelbart bør gå i gang med en ny reform basert på tvang fordi vi ønsker at resultatet av den første skulle ha vært enda flere frivillige sammenslåinger, sier Steffensen.

Seks bråkesaker

Spørsmålet om kommunetvang er en av totalt seks dissenser i partiprogrammet, sammen med spørsmålet om adgang til lagring av IP-adresser, surrogati, forbud mot rituell omskjæring av gutter, dobbelt statsborgerskap, og nedleggelse av Politidirektoratet.

I tillegg kan det bli debatt om Frps standpunkt til EØS og EU, som partiet for første gang sier tydelig nei til.

- Tror det blir likt

Parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik i Frp bekrefter at kommunesammenslåing kan bli en diskusjon på partiets landsmøte.

Han understreker imidlertid at det da er snakk om framtidige kommunesammenslåinger - og ikke reformen som skal vedtas nå til sommeren.

Samtidig tror han det fortsatt vil være behov for kommunesammenslåinger når denne reformen er ferdigstilt.

- For Frp er det helt åpenbart at mange kommuner vil være for små for å møte framtidens krav til tjenesteyting , sier Nesvik, som også har sittet i partiets programkomite.

- Tror du det kan bli flertall for en slik linje på landsmøtet?

- Jeg tror det kommer til å bli ganske likt, men det er umulig å spå utfallet. Dette er det uansett landsmøtet som skal finne ut av. Det er viktig at landsmøtet får tatt diskusjonene de skal ta, så skal vi på Stortinget handle ut fra hva partiets politikk, sier Nesvik.