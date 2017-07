Nå kommer hetebølgen fra Sør-Europa

(Dagbladet): Været så langt i sommer har ikke akkurat vært noe å skryte av.

Men nå har meteorologene gode nyheter til deg: Nå blir det varmt.

Onsdag og torsdag neste uke kommer nemlig restene av hetebølgen fra Europa til Sør-Norge.

- Det blir ikke fullt så varmt som det har vært i Europa, men prognosene sier at det vil bli rundt 25 grader og at det kan krype opp mot 30 grader, sier Siri Wiberg, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, til Dagbladet.

Varmen i Europa satte temperaturrekord i Spania tidligere denne uka. Flere steder kom temperaturen opp i 47 grader. Fredag døde en person som følge av varmen.

Også varmt i nord

Hetebølgen vil passere Danmark mandag og tirsdag, ifølge danske BT, før den kommer til Norge onsdag neste uke, og her til lands vil den strekke seg helt til Trøndelag.

Men der stopper det.

Særlig i Nord-Norge har sommeren vært dårlig værmessig. Selv om det er Sør-Norge som stikker av med finværet fra Europa, har nordlendingene ingen grunn til å fortvile.

- Det kommer et lavtrykk i løpet av torsdag som ødelegger finværet i Sør-Norge, men mot slutten av neste uke vil det komme et høytrykk til Nord-Norge som vil gi varme og sol nærmere helga, sier Siri Wiberg.

Regn-mandag

Men fram til finværet kommer, må man smøre seg med tålmodighet, for mandag er det ventet regn i store deler av landet.

- Tirsdag er det et høytrykk som tar med seg varmen fra sør og brer seg over Sør-Norge, og det blir gradvis bedre vær på Vestlandet. I Nord-Norge og på Nordvestlandet er det ventet bygevær og nedbør. Det er først på onsdag det vil bli fint over hele Sør-Norge, sier Siri Wiberg, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Rekordvarmt

Det var onsdag og torsdag denne uka en hetebølge herjet i store deler av Sør-Europa. Aller varmest var det i Sør-Spania og indre deler av landet. På det meste viste temperaturene 47 grader.

Ifølge Yr er det vanlig at innlandet i Spania får temperaturer opp mot 40 grader om sommeren, men at det er unormalt med temperaturer opp mot 47 grader.

Ifølge NTB døde en veiarbeider Andalucía-regionen sør i landet av heteslag onsdag. En annen mann i samme region ble kritisk skadd.

Ifølge Spanias meteorologiske institutt har sju byer satt varmerekord for juli måned.

Fortsatt glovarmt i Sør-Europa! ☀️ Det vil heldigvis bli litt lavere temperaturer fremover. pic.twitter.com/PL2FLE88bX — Meteorologene (@Meteorologene) 14. juli 2017

Blant annet viste gradestokken i Madrid 40,7 grader torsdag, i Sevilla var den varmeste temperaturen på 43,6 grader onsdag, mens Granada målte 44,4 grader torsdag, skriver Yr.

- Det var onsdag og torsdag det var på det varmeste i Sør-Europa, men nå ser det ut til at hetebølgen er over, sier Siri Wiberg, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.