Nå kommer lavtrykket fra Sverige. Men vær tålmodig!

(Dagbladet): - Nyt været på torsdag, oppfordrer meteorolog Roar Teigen ved Storm Geo.

Enkelte steder på Vestlandet kan det komme opp i 30 grader torsdag. De neste 10 dagene er det derimot mye gråvær i vente.

Men vær tålmodig, for om lavtrykkene greier å presse seg nordover kan det letne.

- Det er håp om lettere vær i sør, med en del sol og temperaturer opp mot 20 grader, sier meteorologen.

Fram til da er det de lengst nord i landet som ligger best an.

Høyttrykk i nord

- Det store bildet viser at det ligger høytrykk i nord, og at det er ustabilt i sør, sier Teigen.

Teigen forteller at det blir mye bra vær fra Møre og Romsdal og nordover til Finnmark i perioden fram til onsdag eller torsdag. Temperaturen blir omkring 20 grader, men neppe over i Nord-Norge.

- Jeg vil kalle det typisk normal sommertemperatur, når det er fint vær i nord. De beste temperaturene får de i Trøndelag, med opp mot 24-25 grader, sier Teigen.

Lavtrykk fra Sverige

På Sørlandet ser det altså ut til å bli dårligere fordi det kommer et lavtrykk inn fra Danmark og Sør-Sverige og østlige vinder gjør at Sør- og Østlandet er mer utsatt for nedbør og gråvær. Derfor er det mulighet for skyer og regn de kommende dagene.

- Så til de som har tenkt seg å feriere på Sørlandet fordi det vanligvis er pent vær der: det kan kanskje være peke bilen nordover i stedet, sier meteorologen, og legger til:

- Derimot kan det bli litt lettere nord på Østlandet, og dette varer fram til mandag eller tirsdag neste uke, sier Teigen.

På Vestlandet blir det ifølge Teigen mer variabelt skydekke, men temperaturer som ligger rundt 20 grader gjør at det ikke blir så aller verst - og likevel en klar forbedring fra det stadige regnværet som har herjet vestlendingene i år.

Sørlandet:

Det vil komme fronter med lavtrykk inn mot sørlige Skandinavia, som fører til gråvær i de sørligste delene av landet. Det skyldes at lavtrykkene ventes å ta en mye mer sørlig bane enn de stort sett har gjort tidligere i sommer, de ventes inn over Danmark og Sør-Sverige i slutten av helga og starten på neste uke. Dette gir naturlig nok mye gråvær sør i Sør-Norge med en del regn og regnbyger her og lokal torden kan nok forekomme av og til. Temperaturen kan nå opp mot 20 grader.

Østlandet:

Den varmeste dagen blir torsdag med rundt 26-27 grader. Det blir den siste dagen med knallvær på en stund. Østlandet vil være preget av de samme lavtrykkene som Sørlandet.

Vestlandet:

Fredag blir en knalldag med opptil 30 grader enkelte steder. Deretter blir været mer «midt på treet». Fram til mandag eller tirsdag neste uke blir det mer ustabilt med variabelt skydekke og enkelte byger, og temperaturer under 20 grader. Det blir ikke fantastisk, men det blir bedre enn hva det har vært.

Midt-Norge:

Trønderne ligger godt an fram til midten av neste uke med mye bra vær og behagelige norske sommertemperaturer. Trøndelag vil nå de høyeste temperaturene fredag, med opp mot 24-25 grader. Det vil synke litt utover i helga, men fremdeles ligge rundt 20 grader. Fra midten av neste uke er det en større sjanse for dårlig vær.

Nord-Norge:

Generelt bedre vær enn i resten av landet. Temperaturen stiger gjennom helga. Fra midten av neste uke er varselet mer usikkert. Ifølge meteorolog Roar Teigen vil været avhenge av hvordan lavtrykket fra Skandinavia beveger seg nordover. Det blir litt besøk av lavtrykk siste del av uka, med mer vekslende vær og fallende temperaturer som stort sett ligger under 20 grader.