NÅ: Politiet mistenker mordbrann på Sveriges største flyktningmottak

(Dagbladet): I 04-tida søndag morgen begynte det å brenne i Sveriges største flyktningmottak, i Vänersborg i Västra Götaland, ifølge Expressen. Et tjuetalls personer er skadd.

To personer hoppet ut av et vindu i tredje etasje for å slippe unna røyken, og skal være alvorlig skadd.

- Mordbrann

- Disse to er sendt i ambulanse til sykehus med skader de fikk i forbindelse med fallet. Ytterligere ti til 20 personer undersøkes for mindre røykskader, sier offiser i redningstjenesten, Peter Gustafsson, til P4 Väst.

Politiet tror brannen kan være påsatt.

- Politiet er på stedet og har sperret av et område for å undersøke hva som kan være årsaken til brannen. De har innledet etterforskning med mistanke om mordbrann, sier Gustafsson til kanalen.

Brannen er i 08-40-tida slukket, ifølge Aftonbladet.

Åpner skole for barna

Asylmottaket, Restad gård, er Sveriges største, med cirka 1000 beboere, blant dem flere barn.

Anne-Len Kriewitz, i Vänersborg kommune sier under Aftonbladets direktesending at en skole nå åpnes for å sikre at barna har et trygt sted å være mens brannetterforskningen pågår.

Ingen skal ha meldt ifra om brannen, ifølge Expressen, som skriver at brannvesenet fikk meldingen gjennom en automatisk varsler.

Flere branner

Det har skjedd en rekke branner på asylmottak rundt om i Sverige de siste årene, mange av dem over et kort tidsrom (se faktaboks).

Det har vært flere branner også på norske asylmottak. I desember ble 70 personer evakuert etter storbrann på et verdensarv-listet asylmottak i Rjukan. Noen måneder tidligere, i august, ble 96 personer evakuert etter en brann på et asylmottak på Hitra. En person ble pågrepet. I mai samme år ble et planlagt mottak på Hovet i Hallingdal totalskadd i brann. I januar i år brant det på et asylmottak i Lenvik i Troms.

Det har foreløpig ikke lyktes Dagbladet å få kontakt med politiet i Västra Götaland søndag morgen.

Branner på asylmottak i Sverige (2015): • 26. oktober: Ytterdøren til et hjem for enslige mindreårige flyktninger i Lund blir påtent. Politiet mistenker hatkriminalitet. Samme kveld oppstår det flere småbranner ved et planlagt asylmottak i Oskarshamn. • 24. oktober: Et asylmottak i Munkedal, som også sto i brann fire dager tidligere, blir satt i brann igjen. Mottaket har vært avsperret siden den forrige brannen, og derfor var ingen personer til stede. • 23. oktober: Hoveddelen av en bygning som var vurdert brukt som asylmottak i Eskilstuna kommune brenner ned. Saken etterforskes som mordbrann. • 22. oktober: Det brenner i et nedlagt aldershjem i Perstorp i Skåne, som det var planer om å gjøre om til asylmottak. Politiet mistenker at brannen er påtent. • 20. oktober: Asylmottaket i Munkedal får omfattende brannskader. 14 beboere evakueres, men ingen blir skadd. Politiet etterforsker saken som mulig mordbrann. • 18. oktober: En gammel skolebygning i Onsala i Kungsbacka, som det var planer om å gjøre om til asylmottak, brenner ned. • 17. oktober: En skole i Kånna utenfor Ljungby, som var i ferd med å bli gjort om til asylmottak, brenner ned til grunnen. Politiet mistenker at brannen er påsatt. • 13. oktober: Det begynner å brenne i en brakke i Arlöv i Skåne. Lokalene skulle dagen etter ha blitt tatt i bruk som mottak for enslige asylbarn. • 29. september. En kraftig brann bryter ut i et lagerlokale på en campingplass ved Stenungsund. Deler av lokalet benyttes som asylmottak. Politiet tror brannen er påsatt. • 15. september: En leilighet i et mottakssenter for enslige asylbarn i Boden blir påtent. • 16. august: Samtlige beboere på et flyktningmottak i Arboga, der den såkalte Ikea-drapsmannen bodde, flyttes til andre mottak etter at søppelsekker med brannfarlig væske blir funnet ved en yttervegg. • 16. august: Noen setter opp et brennende trekors ved et asylmottak i Malung. • 14. august: Det begynner å brenne på et mottakssenter for enslige asylbarn i Värnamo. Brannen er trolig påsatt. • 20. juli: Mistenkt mordbrann i kjelleren på et asylmottak i Bengtsfors. • 19. juni: To brannbomber kastes inn i et lokale som er i ferd med å gjøres om til asylmottak i Filipstad. • 17. juni: En balkong på et asylmottak i Vilhelmina blir påtent, og en buss som tilhører mottaket, får dekkene skåret opp. • 1. mai: 130 personer blir evakuert fra et asylmottak i Filipstad etter at det begynner å brenne i mottaket. • 23. mars: Det begynner å brenne på et mottak for enslige asylbarn i Kolbäck. Brannårsaken er ikke kjent. (Kilder: NTB, TT)