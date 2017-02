Nå skroter Trump Obamas transtoalett-politikk. Gavin (17) kan bli avgjørende for hvem som får rett

(Dagbladet): Hva slags toaletter transkjønnede i USA skal få lov til å bruke har vært en svært opphetet politisk diskusjon i USA de siste åra.

I all enkelhet har det handlet om transkjønnede skoleelever skal få lov til å velge det toalettet som stemmer med deres opplevde kjønnsidentitet, og ikke nødvendigvis kjønnet de er født med.

I mai i fjor, etter voldsomme og opphetede toalettdiskusjoner som følge av en kontroversiell lov i delstaten Nord-Carolina, innførte daværende president Barack Obama nye direktiver.

Beskjeden til offentlige skoler og universiteter som fikk føderale tilskudd var klar: skoler måtte ikke behandle transkjønnede elever på noen annen måte enn den behandler andre elever med den samme kjønnsidentiteten.

Opphevet av Trump

Direktivet var ikke juridisk bindende, men Obama-administrasjonen advarte skoler om at de risikerte å miste offentlig støtte hvis de ikke fulgte de nye retningslinjene.

USA nye president Donald Trump hintet i valgkampen til at han var uenig i at føderale myndigheter skulle ta en slik avgjørelse framfor delstatene. Det har også mange av hans republikanske partifeller uttrykt.

Natt til onsdag kom også beskjeden om at Trump nå opphever direktivet.

Talsmann i Det hvite hus, Sean Spicer, sier at Trump mener det bør være opp til den enkelte delstaten å avgjøre hvilke retningslinjer som skal gjelde, uten at føderale myndigheter blander seg inn.

Ifølge Washington Post har Trump-administrasjonen natt til torsdag norsk tid sendt ut et brev der de beordrer skoler landet rundt til å se bort fra Obama-direktivene utstedt i mai i fjor.

I Obama-direktivene gikk det fram at det ville være brudd på føderale diskrimineringslover dersom skolene nektet transkjønnede elever å bruke toaletter med deres opplevde kjønnsidentitet.

Dette er ikke nødvendigvis Trump-administrasjonen enig i. I rundksrivet sendt til amerikanske skoler er det ingen nye retingslinjer, men det heter at det tidligere direktivet må oppheves fordi det mangler juridisk grobunn og har ført til forvirring og juridiske utfordringer.

Motstandere av Barack Obamas direktiv mener at regjeringen gikk for langt da den i mai i fjor vedtok at transkjønnede skal få velge å bruke hvilke toaletter og garderober de vil. De mener at dette truer andre skoleelevers privatliv og trygghet. 13 delstater har saksøkt Obama-administrasjonen for fjorårets direktiv.

Den avgjørende 17-åringen

Men Trumps oppheving av Obama-direktivet vil også føre til en oppblussing i konflikten mellom konservative og progressive amerikanere. Et par hundre mennesker møtte onsdag kveld utenfor Det hvite hus for å demonstrere Trumps opphevelse.

Én av demonstrantene som har møtt opp kan også personlig bli avgjørende for hvordan amerikanske myndigheter vil tolke diskrimineringslovene i framtida og hvilke rettigheter som skal gjelde transkjønnede personer:

17 år gamle Gavin Grimm.

Én av grunnene til at Trump-administrasjonen opphevet direktivet nettopp i dag, begrunner pressesekretær Sean Spicer med at de var presset til å handle fordi saken til Grimm snart skal opp i høyesterett.

17-åringen har saksøkt skolestyret i hjemfylket i delstaten Virginia, som nektet ham å bruke herretoalettet på videregående skolen der han går, skriver Reuters.

- Ingen trussel

Selv om fødselsattesten viser at Grimm er jente, har han skiftet kjønn og navn. Han fikk først bruke herretoalettene, men etter voldsomme debatter blant foreldre og skoleledere ble han nedstemt. Han fikk ikke lenger bruke herretoalettet, og søksmålet han og organisasjonen for borgerrettigheter ACLU nå har reist mot skolen har gått helt til høyesterett.

De muntlige høringene i saken begynner i USAs høyesterett 28. mars. I utgangspunktet hadde det amerikanske utdanningsdepartementet under Obama sendt et brev til høyesterett der de støttet Grimms sak. Dette brevet er også blitt trukket av Trump-administrasjonen.

Men når Gavin Grimm møter i høyesterett, kan det en gang for alle bli avgjort om diskrimineringslovene også gjelder opplevd kjønnsidentitet.

Ifølge Reuters kan høyesterett avgjøre hva loven innebærer allerede i saken til Gavin Grimm. Saken hans er nå mer relevant enn noen gang, og 17-åringen har snakket med blant annet Huffington Post etter at nyheten om Trumps oppheving ble gjort kjent.

- Transkjønnede elever er ingen trussel for sikkerheten eller privatlivet til ikke-transkjønnede elever. Vi vil bare ha muligheten til å gjøre det bra på skolen, samtidig som vi kan være oss selv, sier Grimm til nettavisa.

Trump-lovnader

Trump-administrasjonen understreker imidlertid at de er opptatt av å videre sikre og beskytte rettighetene til alle LHBT-elever (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner). Mange LHBT-personer og aktivister ser det imidlertid som et stort nederlag av Trump-administrasjonen overlater avgjørelsen til lokale myndigheter.

Trump har gjentatte ganger i løpet av valgkampen understreket at han vil sikre rettighetene til LHBT-personer.

I en uttalelse fra Det hvite hus skrøt også administrasjonen av at Trump var den første republikanske presidentkandidaten som eksplisitt nevnte gruppa i en nominasjonstale. 17-åringen Gavin Grimm er imidlertid skuffet.

- Som en som er transkjønnet elev og tenker på transkjønnede elever overalt, er det opprivende og skuffende å høre at regjeringen gjør alt de kan for å diskriminere deg mer, sier Grimm til Huffington Post.

Rundt 150 000 unge personer, 0,7 prosent av dem mellom 13 og 17 år, identifiserer seg som transkjønnet i USA, viser en studie fra Williams Institute.