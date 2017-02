- Nå triller tårene nedover kjakan på meg

(Dagbladet): - Nå griner jeg, utbryter Sissel Larsen (70). Dagbladet har akkurat fortalt henne at Radio Norge har bestemt seg for å gi henne 3000 kroner og en DAB-radio som plaster på såret, etter at hun mistet lommeboka i en søppelsjakt.

Som Dagbladet skrev fredag, krevde søppelselskapet Veireno 4000 kroner for å åpne søplebrønnen med Larsens lommebok. Men før helga fikk altså saken en lykkelig slutt.

Fredag videreformidlet Dagbladet kontakt mellom Radio Norge og Larsen. Larsen tok til tårene da Dagbladet ringte for å fortelle henne den gode nyheten.

- Vet du hva, det er et sant solskinn i hverdagen. Nå ble jeg veldig rørt, sa Larsen før intervjuet med Radio Norge.

I videoen øverst i saken kan du høre det tårevåte øyeblikket der Sissel (70) blir ringt opp av Radio Norge på direkten.

- Kjakan er dyvåt

- Herlighet, jeg begynte å grine selv, forteller programleder i Radio Norge, Kim Johanne Dahl. Hun reagerte instinktivt da hun fredag leste Dagbladets artikkel om Sissel Larsens uflaks.

- Jeg er veldig klønete selv, og jeg har selv mistet så mange ting i søppelkasser. Jeg kjente meg veldig igjen. Det var jo så utrolig trist å miste 3000 kroner og måtte betale 4000 kroner for å få de tilbake. Hun var helt klart et offer i den saken, og jeg kjente at hun trengte et lite smil i dag, sier Dahl til Dagbladet.

Larsen tok kontakt igjen med Dagbladet i etterkant av intervjuet med Radio Norge, og strålte av glede.

- Jeg trodde ikke det fantes engler jeg, men det gjør jo det. Nå er kjakan min helt dyvåt her. Jeg trodde ikke det fantes sånne folk lenger.

- Denne gesten gledet hjertet ditt?

- Jeg må si det at hjertet banker som ville nøkken her. Jeg skjelver fortsatt, sier Larsen. Lommeboka har hun gitt opp å få.

- Jeg snakka med firmaet, og lommeboka er brent den.

Firmaet har sagt de brant den?

- Jada jada. Men du vet, nå har jeg penger til å kjøpe ny lommebok.

- Ekstratømming



Renovasjonsetaten forklarte i går til Dagbladet at henting av mistede gjenstander regnes som en «ekstra-tømming» som må betales av abonnenten selv. Det kan koste opp mot 10 000 kroner.

Renovasjonsetaten i Oslo forklarte de stive prisene slik:

- Når en abonnent mister lommebok eller andre gjenstander ned i en avfallsbrønn, må det utføres en utvidet tjeneste i form av en ekstratømming. Det betyr i praksis at en brønnbil må tas ut av ordinær rutekjøring, sa kommunikasjonsrådgiver Jørgen Bakke Fredriksen.

- Man må lete etter gjenstanden blant både innholdet fra brønnen og det som måtte være i bilen fra tidligere tømminger. Selv med denne ekstrainnsatsen har det av erfaring vist seg at det er vanskelig å finne den forlagte gjenstanden.

Dagbladet har ikke lykkes i å få en kommentar fra Jonny Enger i Veireno angående hendelsen.