Nå vil USA straffe Bashar al-Assad. Har begynt bombeangrep mot Syria

(Dagbladet): Det antatte gassangrepet i Syria tirsdag fordømmes blant politikere verden over. I USA jobber Trump-administrasjonen på spreng for å finne ut hva deres neste steg i Syria-krigen vil være.

I natt, rundt 03.20, kom meldingene om at USA startet bombeangrep av flyplassen der de kjemiske våpnene skal ha blitt avfyrt fra.

Flere amerikanske medier, blant annet Washington Post, skrev torsdag kveld at president Donald Trump vurderte bruk av militærmakt mot Syrias president Bashar al-Assad.

Kilder opplyste også til CNN at Pentagon skal orientere Det hvite hus om flere alternativer som kan innebære angrep mot militære mål i Syria. En av mulighetene er å sette det syriske flyvåpenet ute av spill.

Ifølge BBC ser en amerikansk militærhandling i Syria «nært forestående ut». Den britiske kringkasteren mener en aksjon kan skje allerede i natt. Det har nå skjedd.

- Hans rolle er uviss

På en pressekonferanse på Palm Beach internasjonale flyplass, sa USAs utenriksminister Rex Tillerson torsdag at Bashar al-Assads framtidige rolle som regjeringsleder, er uviss.

- Assads framtidige rolle er uviss, og med de handlinger han har stått bak, synes det ikke å være noen rolle for ham som leder for det syriske folk, sa Tillerson .

- Vil du og Trump organisere en internasjonal koalisjon for å fjerne Assad? spurte en journalist på pressekonferansen.

- Disse skrittene er på vei, sa han.

- Noe må skje

Hvem som står bak angrepet, og hva slags kjemikalier som ble brukt, er uvisst.

President Donald Trump sa til pressen på presidentflyet torsdag at han fordømmer angrepet.

Han er likevel mer vag enn Tillerson på spørsmål om Assad bør gå av.

- Det Assad gjorde er forferdelig. Det som skjedde i Syria er en virkelig sjokkerende forbrytelse. Det som skjedde i Syria er en skam for menneskeheten, svarte Trump på spørsmål fra en journalist om Assad burde trekke seg som president.

På samme spørsmål igjen, svarer Trump følgende:

- Noe må skje, sa han.

Ifølge CNN, som får det bekreftet av Det hvite hus, vil president Trump møte det nasjonale sikkerhetsrådet senere på dagen (natt norsk tid) for å snakke om situasjonen i Syria.

Sa noe annet i 2013

Tirsdag kveld la Trump skylden på sin forgjenger Barack Obama. Han siktet til at Obama ikke foretok seg noe da president Assad brukte giftgass mot Damaskus-forstaden Ghouta i august 2013, selv om han på forhånd hadde sagt at hans «røde linje» gikk ved et slikt angrep. Over 1400 mennesker døde i angrepet i 2013.

Nå har kanskje ikke Trump så mye han skulle ha sagt i den saken, for i en twitter-melding myntet på Obama sa han dengang:

- Ikke angrip Syria. Gjør du det, vil mange alvorlige ting skje!

Drøyt 80 mennesker døde i angrepet i Idlibi i Syria tirsdag. Det er det kjemiske angrepet som virker å være dråpen for Trump. Senest mandag sa Trumps pressetalsmann Sean Spicer at USA var åpne for å holde Syrias president Bashar al-Assad ved makta. Prioriteten var å knuse IS.

Vil ta ansvar

Da han møtte pressen i solsteiken utenfor Det hvite hus onsdag, sa han imidlertid noe annet:

- Jeg har nå ansvaret, og jeg vil ta det ansvaret og bære det med stolthet.

I FN var også budskapet fra USA den samme. Der viste ambassadør Nikki Haley fram bilder av rammede barn.

- Hvor mange flere barn må dø før Russland bryr seg? tordnet USAs FN-ambassadør Nikki Haley.

Hun truet videre med at USA kan komme til å handle på egen hånd overfor Syria dersom ikke FN gjør noe.