NÅ: USAs forsvarsminister ber NATO-landene betale mer

(Dagbladet): Meldingen står i sterk kontrast til forsvarsministerens tidligere uttalelser i dag, da han kalte NATO et grunnfjell i USAs forsvar.

Nå sier James Mattis, kjent som «Mad dog», at USA vil moderere sine forpliktelser til NATO dersom ikke de allierte øker pengebidraget innen året er omme, melder Associated Press.

Det er ikke kjent hvordan Mattis ser for seg at eventuelle modereringer vil gjennomføres.

Mattis er i Brussel for å delta på toppmøtet i NATO. Donald Trump har selv ytret et slikt ønske flere ganger, ifølge AP og The Seattle Times. Trump-administrasjonen ser på NATO som «et hus som ikke har vært pusset opp siden 1948».

Da Dagbladet møtte NATOs generalsekretær i Davos i januar, avviste han Trumps påstander om at NATO er gammeldags.