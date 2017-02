(Dagbladet): Helse Møre og Romsdal er siktet for ikke å ha gitt ti måneder gamle Sebastian forsvarlig helsehjelp da han var syk og døde i februar 2015.

- Vi har hele tida fryktet at saken skulle henlegges, så det er utrolig godt å høre at de nå blir stilt til ansvar, sier Sebastians mamma, Ida Carmelita Ødegaard til Dagbladet.

Ble sendt hjem

Sebastian var født med hjerte- og lungeproblemer og gjennomgikk en vellykket hjerteoperasjon da han var et tre uker gammel.

Da barneavdelingen på sykehuset i Kristiansund ble vedtatt helgestengt, uttrykte guttens foreldre i et brev til helseministeren bekymring for hva som kunne skje dersom deres kronisk syke sønn ble alvorlig syk utenfor åpningstidene.

Men avdelingen forble stengt.

Da Sebastian døde, ti måneder gammel, hadde han hatt omgangssyken i to uker. Familien ble sendt hjem fra legevakta etter å ha reist dit på fredagen da tilstanden hans forverret seg.

På søndagen ble guttens tilstand ytterligere forverret. Det ble besluttet å sende ham i helikopter til sykehuset i Ålesund.

Men Sebastian døde under helikoptertransporten, som også var sterkt forsinket av tekniske problemer.

Påtalevurdering

- Vi har sendt saken over til statsadvokaten for påtalevurdering. Vi har tatt ut en siktelse og vil vente på svar fra statsadvokaten, sier politiadvokat Knut Meek Corneliussen til Sunnmørsposten.

For Ida og Sebastians pappa, Svein André Ødegaard, er savnet etter sønnen stort. Benjamin André (5) savner lillebroren sin, ifølge mamma.

- Når jeg ser to, tre år gamle barn, så tar jeg fortsatt meg selv i å tenke at det er Sebastian. Jeg lukker øynene og bare forestiller meg at det er ham, bare for å få ham tilbake et lite øyeblikk, sier moren.

De siste åra har vært vanskelige, forteller hun Dagbladet. Etter at Sebastian døde ble barneavdelinga gjenåpnet i helgene. Avdelingen er imidlertid fortsatt stengt i påske- og sommerferien, ifølge Helse Møre og Romsdal.

Har fått barn

- Det har vært en kamp om livet. Det har vært veldig tungt. Jeg har vært plaget av skyldfølelse, og tenkt at jeg aldri skulle funnet meg i at vi måtte reise hjem fra legevakta, sier Ida og fortsetter:

- Det skal ikke skje at et barn skal ha omgangssyken i flere uker uten å følges opp - og til slutt dø fordi det ikke får den hjelpen det trenger, sier hun.

I en time forsøkte helsepersonell å gjenopplive Sebastian, da de innså at det ikke ville bli mulig å nå sykehuset i tide.

- Når du har sett barnet ditt dø foran øynene dine, så er det noe som for alltid vil følge deg. Jeg glemmer det aldri.

Ida og Svein Andre har i løpet av de to årene, fått et barn.

- Han heter Mathias, sier Ida stolt over telefonen.

- Det er helt utrolig fint. Han er en frisk og fin gutt. Vi har hele tida vært klare på at han aldri fungere som en erstatter for Sebastian, men at han skal få være seg selv. Savnet etter Sebastian vil aldri forsvinne.

- Avventer og arbeider videre

Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, skriver i en pressemelding at de nå avventer videre oppfølging fra Statsadvokaten, som skal avgjøre hvorvidt det tas ut tiltale i saken.

- Samtidig arbeider vi videre med tiltak og læringspunkt som ble lagt fram for styret i januarmøtet, heter det i pressemeldinga.

I januar i år la Helse Møre og Romsdal fram sin vurdering etter å ha gjennomgått dødsfallet og hva som skjedde i dagene og timene før den ti måneder gamle gutten døde.

«Funn tilsa akutt innleggelse»

Der slår direktør Remme blant annet at gutten ikke fikk forsvarlig oppfølging ved legevakten i Kristiansund:

«Pasienten ble sendt hjem og ikke lagt inn på seksjon for intensiv i Kristiansund natt til lørdag til tross for at legevaktlegen fram til dette tidspunkt vurderte at akutt innleggelse var nødvendig.

«Det til tross for barneleges beskrivelse av observasjoner og funn som tilsa akutt innleggelse på sykehus, ikke ble rekvirert øyeblikkelig hjelp innleggelse på sykehus av vakthavende legevaktlege.»

Stengingen av barneavdelingen var for å spare penger. Fylket skulle spare 180 millioner, og fire av dem skulle komme fra å stenge avdelingen i helgene, skrev Dagbladet i slutten av februar 2015, etter at Sebastian døde.