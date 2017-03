(Dagbladet): Planen blir beskrevet som akkurat passe gal til at den faktisk kan fungere.

Det er i alle fall slik forskningsnettstedet Science Alert omtaler NASA-forskeres forslag om å «bygge» et magnetskjold rundt Mars.

Magnetskjoldet vil stanse solpartikler og kosmisk stråling som bryter ned den røde planeten. Det kan gjøre Mars mer beboelig. I alle fall i teorien.

Kald og livløs

Nå er Mars kald og livløs, men planeten har ikke alltid vært slik. «Bare» noen hundre millioner år etter at planeten ble dannet, mistet Mars sitt naturlige magnetfelt.

Følgene ble katastrofale for atmosfæren og dernest for Mars' overflate, ifølge den framherskende teorien, forteller Hans Amundsen, geolog og astrobiolog, til Dagbladet.

- Man tror, fordi man ser beviser for rennende vann, elver og innsjøer, at Mars hadde en atmosfære som var tett nok til at vann var flytende. Hvorvidt det var tropevarmt eller om det bare vare passe lunka, vet vi ikke, sier Amundsen.

Det er slike overflateforhold på Mars NASA-forskere vil gjenskape med magnetskjoldet de vil bygge.

Og forslaget er teoretisk mulig, ifølge Amundsen, men det er flere store ukjente i ligningen.

Magnetskjoldet mulig

For å lage det såkalte magnetskjoldet, må NASA plassere en gigantisk dipol-antenne en viss avstand mellom Mars og sola hvor den blir værende.

- Dipolen vil skape et magnetfelt som skjermer Mars fra de skadelige solpartiklene som har retning Mars. Den delen av forslaget er veldig grei, i hvert fall teoretisk, sier Amundsen.

Det er verre å anta at kun denne dipolen vil gjenopprette Mars' atmosfære, mener Amundsen, som også leder Arctic Mars Analog Svalbard Expedition (AMASE), der de har brukt de Mars-liknende forholdene på Svalbard til å utvikle instrumenter som skal til den røde planeten.

Per nå er Mars' atmosfære tynn, og er kun rundt én prosent av tettheten til jordas atmosfære, forklarer han. For å øke tettheten til Mars' atmosfære og skape en effektiv drivhuseffekt, så må det tilføres enorme mengder CO2 og dette må komme fra planeten selv - for eksempel fra vulkanutbrudd.

NASA-forskernes forslag går ut fra at iskappene på Mars' poler skal smelte etter at magnetskjoldet er blitt plassert mellom sola og Mars. Denne isen inneholder CO2, og NASA-forskerne mener at når denne isen smelter, vil nok CO2 slippes ut til at den varmer Mars.

Da har man også tatt for gitt at magnetskjoldet effektivt hindrer at CO2- gassen ikke slipper ut i verdensrommet.

- Resonnementet holder. Greier man å beskytte Mars mot atmosfære-tap, vil man kunne bygge opp en atmosfære. Det er logikk i den tankerekken, men en av de ukjente faktorene er hvor raskt Mars greier å fylle på med ekstra CO2, sier Amundsen.

- Ti år eller 10 000 år?

Hvis magnetskjoldet gir Mars et sterkt nok magnetfelt til at en atmosfære dannes, og denne er tykk nok til at trykk og varme dannes innenfor atmosfæren, blir spørsmålet følgende: Hvor lang tid tar det?

I NASA-forskernes forslag skriver de at «hvis dette kan oppnås i løpet av en mannsalder, er ikke koloniseringen av Mars langt unna». Amundsen er ikke helt overbevist.

- Snakker vi om ti år eller 10 000 år? Det er stor usikkerhet til om man får alt til å klaffe, selv om dette er teoretisk mulig, sier Amundsen.

Som med alt annet er det oppsiktsvekkende forslaget også gjenstand for spørsmålet: hvor mye kommer det til å koste?

- Det tar ikke dette forslaget opp, men når man snakker om en bemannet Mars-ferd, estimerer man en kostnad på 1000 milliarder dollar. Og det er nok amerikanske skattebetalere som må betale for dette, sier Amundsen.