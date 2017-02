NASA: Har funnet et solsystem med planeter som ligner jorda

(Dagbladet): NASA holdt i kveld pressekonferanse der de kunne melde at de har funnet planeter som ligner jorda i et annet solsystem.

Solsystemet kalles «TRAPPIST-1-systemet» og har sju planeter, i tillegg til et sola.

Mindre solsystem

Sammenlignet med vårt eget solsystem, er sola i TRAPPIST-1 mye kaldere og mindre enn vår egen, opplyste NASA på pressekonferansen.

Avstanden mellom de sju planetene er kortere enn avstanden mellom planetene i vårt eget solsystem. Avstanden mellom planet «e» og sola er fem prosent av avstanden mellom jorda og sola vår. Hvilket betyr at avstanden mellom TRAPPIST-1 sola og planetene er veldig kort.

Tre av planetene, TRAPPIST-1 e, TRAPPIST-1 f og TRAPPIST-1 g, har omtrent den samme størrelsen som vår jordklode. Førstnevnte har omtrent like mye lys som vår egen, mens TRAPPIST-1 f er 13 prosent større enn jorda.

Alle de sju planetene kan potensielt ha forhold som støtter liv.

Foreløpig vet ikke forskerne om det er vann på planetene, men de jobber med å finne ut av det. Takket være teleskopdata oppdaget de planetene. Solsystemet er 40 lysår unna.

Oppdagelse

Hele verdenspressen var invitert på hovedkontoret til NASA i Washington D.C. Slike innkallelser kommer normalt bare ved større funn.

Uten å fortelle konkret hva «oppdagelsene» var, hintet NASA i pressemeldingen de sendte ut mandag at det dreier seg om såkalte eksoplaneter.

Eksoplaneter - ekstrasolare planter - er planeter som går i bane rundt andre stjerner enn sola. Følgelig tilhører de derfor andre solsystemer enn vårt eget. NASA har per dags dato kartlagt 3449 slike eksoplaneter. 348 av dem er såkalt jordlignende.

- Dette er stort

Øystein Elgarøy, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo, forteller at offentliggjøringen av TRAPPIST-1 var ventet.

- Det var ikke vanskelig gjette at det var dette de kom med. De har funnet jordlignende planeter før, men at de skulle finne flere var storartet. Dette er et stort, sier Elgarøy.

Under offentliggjøringen sa forskerne at de skal se på atmosfæren på de ulike planetene. På den måten kan de finne ut om det er vann på planetene.

- Det ser ut til at noen av dem kan ha flytende vann, og for å ha liv må man ha vann. Ved å se etter signaturer om det er oksygen i atmosfæren, kan de finne ut om det er liv på planetene uten å undersøke det direkte. De er jo «bare» 40 lysår unna, sier Øystein Elgarøy, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo.