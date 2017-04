NASA med nye funn: Mener måner rundt Jupiter og Saturn har de beste forutsetningene for utenomjordisk liv

(Dagbladet): Klokka 20.00 torsdag kveld avholdet det amerikanske romfartsbyrået NASA en pressekonferanse i Washington D.C.

Under pressekonferansen kom NASA med to ny-oppdagelser som de mener bringer menneskeheten et skritt nærmere å besvare følgende spørsmål:

Finnes det utenomjordisk liv?

For på månen Enceladus rundt Saturn og månen Europa rundt Jupiter har NASA konstatert helt elementære forutsetninger for liv. Saturn og Jupiter er planeter i vårt eget solsystem.

Fant hydrogen

På den isete månen Enceladus rundt Saturn har NASA-forskere konstatert at det eksisterer hydrogen. Grunnstoffet er en bærebjelke for liv, og kan også gi såkalt kjemisk energi til for eksempel mikrober.

Hydrogenet ble oppdaget i en sky av gass som som brøt ut gjennom Enceladus' isoverflate. Under isen som dekker månen er det et utenomjordisk hav bestående av vann.

Det var det ubemannede romfartøyet Cassini som gjorde oppdagelsen. Cassini har gått i bane rundt Saturn i 13 år.

Like forutsetninger

Vannet under overflaten på Enceladus er varmt og mineralrikt, og rennet ut i havet fra under havbunnen på månen gjennom såkalte hydroteromale skorsteiner.

På jorda er slike skorsteiner på havbunner et arnested for ulike livsformer, og disse livsformene får liv av kjemisk energi - ikke energi fra sola.

Med andre ord er noen av forutsetningene på Enceladus lik de forutsetningene på jorda for noen typer liv.

Best forutsetninger

De to oppdagelsene som altså ble presentert samtidig torsdag kveld, utgjør det NASA-forskerne mener er de beste forutsetningene for utenomjordisk liv de hittil har oppdaget.

- Dette er det nærmeste vi har kommet hittil til å identifisere et sted med noen av ingrediensene man trenger for liv, sier Thomas Zurbuchen, visedirektør for NASAs forskningsavdeling.

Den andre oppdagelsen om Jupiter-månen Europa, ble gjort med Hubble-teleskopet. Romteleskopet fanget øyeblikket da en vannkilde hadde utbrudd på den delen av Europas overflate som er varmest.

Det er andre gang NASA har observert et slikt utbrudd, igjen på samme sted. Det er det som gjør forskerne spesielt interesserte, fordi det kan bety at det er et spesielt trekk ved Europas overflate.