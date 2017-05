Natalia er fanget på Canadas høyeste fjell. En redningsaksjon er umulig, og flere farer lurer

(Dagbladet): I disse dager utspiller det seg et drama på Canadas høyeste fjell Mount Logan.

Den argentinske fjellklatreren Natalia Martinez har siden mandag morgen vært fanget på det 5959 meter høye fjellet etter at et jordskjelv på 6,3 rystet fjellmassivet i avsidesliggende Yukon.

37-åringen lå i teltet sitt da hun hørte det hun beskriver som et «voldsomt brøl». Det forteller hennes klatrepartner de siste ti årene, Camilo Rada. Han har ifølge The Guardian vært i jevnlig kontakt med Martinez via satelittelefon de siste dagene.

Storm

Rada sier at hun allerede hadde vært på tur i ni dager da jordskjelvet utløste flere snøskred på mandag, og at terrenget Martinez nå befinner seg i er veldig utrygt som følge av skjelvet.

- Snøen og jordskjelvet har gjort området farligere enn vanlig. Det er ikke trygt for henne å gå opp eller ned, så planen er å redde henne med helikopter, sier han.

Men også her har det dukket opp problemer. Kort tid etter skjelvet kom en snøstorm inn over området Martinez er i, og det gjør det umulig for et helikopter å gjennomføre en redningsaksjon.

Nå bruker 37-åringen all sin energi på å holde leiren og teltet sitt fritt for snø mens hun venter på at været skal bli bedre - forhåpentligvis allerede på fredag.

- Vill del av verden

Sian Williams i Icefield Discovery, turoperatøren som fløy Martinez inn til basecamp i slutten av april, forteller til Canadian Broadcasting Company at Martinez fortsatt er i fare.

- Fjellene i Saint Elias er en veldig vill del av verden. Vi venter oss storm med høye vindhastigheter de neste dagene, og hun befinner seg fortsatt i høyden. Forhåpentligvis er det ikke mer av fjellet eller snøen som kan løsne, men det kan være andre farer som lurer der oppe.

Rada understreker at Martinez er godt skikket for situasjonen hun nå befinner seg i, men at det er en prøvelse for henne - både fysisk og psykisk.

- De siste dagene har vært veldig vanskelige for henne. Først fant hun ut at ruten til toppen var ødelagt av jordskjelvet, og nå må hun vente på redningen på grunn av stormen. Til tross for dette har hun det bemerkelsesverdig bra, og hun passer på at hun er trygg. Forhåpentligvis er hun snart tilbake, og dette blir en god historie, sier han.