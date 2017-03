NATOs amerikanske topp-general mener å se tegn til at Russland forsyner Taliban

(Dagbladet): - Jeg har sett Russlands innflytelse i den senere tid - en økende innflytelse - i form av forbindelser til og kanskje til og med forsyning av Taliban

Det sa den amerikanske generalen Curtis Scaparrotti da han orienterte forsvarskomiteen i det amerikanske Senatet i Washington D.C. torsdag.

General Scaparrotti er NATOs øverskommanderende general i Europa, såkalt Supreme Allied Commander i Europa (SACEUR). Han uttalte at Russlands innflytelse vokser i flere regioner, blant annet Afghanistan, og antydet altså at innflytelsen på Taliban kanskje også inkluderer forsyninger.

Generalen utdypet ikke kommentaren ytterligere, ei heller om hvor direkte innflytelsen han antydet Russland har over Taliban er eller hva Russland angivelig skal forsyne Taliban med.

Russland nekter

Det er imidlertid ikke til å stikke under stol at Russland lenge har vært kritiske til USAs håndtering av krigen i Afghanistan, men Russland har nektet for at de bidrar med forsyninger til opprørerne i Taliban, ifølge Reuters.

De hevder at deres eneste mål med deres begrensede kontakt med Taliban, er å føre dem til forhandlingsbordet.

Taliban-krigere kjemper nå om kontrollen over store deler av Afghanistan. Amerikanske beregninger anslår at mindre enn 60 prosent av det krigsherjede landet er under myndighetenes kontroll.

Daværende Sovjetunionen førte også en langvarig krig i Afghanistan på 1980-tallet.

- Vil komplisere Trumps ambisjoner

Kommentaren virker oppsiktsvekkende nok til å kunne få Russland til å rase mot både NATO og USA, men seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier, er usikker på hvordan russerne med president Vladimir Putin i spissen vil reagere.

Melby, som er ekspert på forholdet mellom NATO/USA og Russland, mener imidlertid at kommentaren er enda et forsurende element i forholdet mellom USA og Russland.

- Dette er opplysninger som åpenbart vil komplisere Donald Trumps ambisjoner om et nytt forhold til Russland, sier Melby.

- Jeg antar at ikke generalen sier dette uten et faktafundament. Afghanistan er en krig uten enda, og et engasjement som har påført USA betydelig slitasje - både militært og politisk. Ut fra russiske kyniske interesser er det en viss logikk i å eventuelt støtte Taliban for å holde konflikten gående. Det er nemlig ingenting USA ønsker mer enn å avslutte engasjementet der, legger Melby til om motivasjonen til Russland for den angivelige støtten.

Russland-spørsmål

Han plasserer uttalelsene til USAs toppgeneral i NATO i en større sammenheng som etter hvert har gjort det vanskeligere og vanskeligere for Trump å rettferdiggjøre en ny tilnærming til Russland.

Fra før har amerikansk etterretning og landets øverste politimyndigheter - FBI - anklaget Russland for å stått bak hackerangrep i forkant av det amerikanske valget. Motivasjonen, ifølge amerikanske myndigheter, var å vippe presidentvalget i Donald Trumps favør.

Siden har en rekke bindinger mellom apparatet rundt den ferske presidenten og Russland blitt avslørt. Samtidig etterforsker både Kongressen og FBI bindingene.

Melby er følgelig mer interessert i hva som blir Trump-administrasjonens svar på NATO-generalens antydninger.

- Uttalelsene til generalen kan ikke bli sett på som noe annet enn negativt for Trump-administrasjonens ønske om et bedre forhold til Russland. Stemmer opplysningene vil dette bli tatt som et nytt bevis på at russland er en fiendtlig innstilt stormakt, en stat som har en intensjon om å komplisere USAs rolle i verdens vest mulig, for å kunne utnytte problemene politisk, sier Melby.