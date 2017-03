Natty (29) skulle hoppe mellom to trær på ski. Fikk en halvmeter lang pinne gjennom leppa

(Dagbladet): Natty Hagood (29) har de siste tre årene jobbet som skiinstruktør i Jackson i Wyoming i USA. Hagood har derfor stått mye på ski - og har stort sett holdt seg skadefri - i hvert fall for de mest spektakulære skadene - inntil nylig.

Da han i starten av mars skulle hoppe på ski mellom to trær, ble han spiddet i ansiktet av en pinne.

Trodde det var hjelmen

Det var da han sto på ski i fjellet sammen med venner av ham, da uhellet plutselig var ute.

- Med min erfaring, kan du kjøre på ski mellom to trær uten at det er en «big deal». Men denne gangen kom jeg ikke unna med det, sier han til Idaho State Journal, som først omtalte saken.

Da han falt i snøen, trodde han det var alt annet enn en pinne som hadde festet seg i ansiktet.

- Jeg trodde det var hakestroppen på hjelpen som kom opp i ansiktet mitt, så jeg prøvde å ta den ned. Men det var da jeg kjente at det var en pinne, sier han og fortsetter:

- Jeg ristet på hodet, og så at pinnen beveget på seg. Jeg tok tak i den og røsket i den, men da kjente jeg den satt godt fast, sier han til avisa.

Etter dette ropte han til vennene han sto på ski med.

- Det var da jeg ropte til Pete: Hei, jeg har fått en ny piercing, sier Hagood til Idaho State Journal.

Tar det med et smil

Redningsmannskaper ble tilkalt for å hjelpe ham ned fra fjellet - og for å klippe av pinnen. Pinnen var omtrent 45 cm da han fikk den i ansiktet, men redningsmannskapene klippet ned den til 15 cm før han ble transportert til sykehuset for operasjon.

Hendelsen skjedde så fort at Natty ikke fikk noe smerte da han ble spiddet av pinnen, men smertene kom til slutt.

Det var da legene dro ut pinnen og sydde igjen hullene, at han virkelig fikk kjenne på hva han hadde vært gjennom, forteller han til avisa.

Hagood tar det hele med et smil - eller i hvert fall delvis. Smiler og ler han, får han nemlig vondt.

- Når jeg ler, må jeg holde på venstre side av ansiktet mitt i en rar vinkel, som en gammel mann. Og nå sikler jeg mer enn jeg pleide, sier han.

«Lipstick»

Skiinstruktøren forteller til Idaho State Journal at skielevene nå kaller ham for «Lipstick» eller «Sticky».

Ikke lenge etter hendelsen forlot han sykehuset med 15 sting og en regning på om lag 12 700 norske kroner.

Hagood har opprettet en GoFundMe-profil der han håper folk kan donere penger til ham for den store sykehusregninga.

- Dette var ikke planlagt og det suger. Lurer på om jeg skal revurdere piercing-trenden, skriver Natty Hagood på GoFundMe-profil sin som han har opprettet.