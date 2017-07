Natur og Ungdom-leder vil ikke delta i ulvedebatt på grunn av hets

Natur og Ungdom har nå blitt enige om å holde seg unna ulvedebattet, skriver Nationen.



Leder i organisasjonen, Ingrid Skjoldvær, mener debattklimaet er for usunt.

– Jeg har selv opplevd personangrep tilsendt privat på Facebook, noe som var ubehagelig. Debattklimaet var så fiendtlig at jeg vegret meg for å snakke om ulv, sier Skjoldvær.

Etter en intern diskusjon ble medlemmene i organisasjonen enige om å holde seg unna debatten.

– Fordi vi er en ungdomsorganisasjon måtte vi tåle en del usakligheter. Jeg føler også at som ung kvinne ble jeg lettere utsatt for personangrep. Til slutt blir man nesten bare vant til slik oppførsel. I denne saken har debattklimaet blitt så usunt at vi har bestemt oss for at det ikke er verdt det, og latt saken ligge, sier hun.

Skjoldvær mener begge sider i saken må lytte bedre til motparten.

– Det er harde fronter på begge sider og liten vilje til å lytte og forstå hverandres perspektiver, mener Skjoldvær.

(NTB)