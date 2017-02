Naturfenomen tok pusten fra fotografen: - Jeg skvatt og ropte til kona at jeg bare måtte ut

(Dagbladet): Natt til 20. februar 2017 er ei natt fotograf Kjell Sæther i Karasjok sent vil glemme.

Det er 25 minus utenfor soveromsvinduet, sent på natt og Sæther er i ferd med å krype til køys. Men før fotografen kan ta kvelden må han bare gjøre sitt faste kveldsrituale.

- Klokka var vel omtrent ett på natta. Jeg hadde kledd av meg og var på vei til sengs da jeg bare skulle kikke opp på himmelen, som jeg alltid gjør før jeg legger meg, forklarer han til Dagbladet.

- Et helt spektakulært lys

Der ute, utenfor det lune soverommet, satt Sæther blikket i et syn han sent vil glemme. Grunnet helt spesielle værforhold i Karasjok denne natta, fikk han se et lysshow av de helt sjeldn - et lysshow NRK Sápmi var først ute med å omtale.

Og en slik mulighet kunne ikke Sæther la gå fra seg, 25 minus eller ei. Han ropte farvel til kona, og bykset ut i vinterkulda, med kamera på slep.

- Jeg skvatt, og ropte til kona at jeg bare måtte ut, for nå var det et helt spektakulært lys ut. Så jeg kasta på meg klærne og løp ut, med stativet under armen og utstyret alle veier. Og når jeg kommer avgårde ser jeg lys alle himmelretninger, med søyler som sto rett opp i været. Det var helt utrolig, sier fotografen begeistret.

- Flottere med egne øyne

Det spesielt vakre over Karasjok i går - som Sæther foreviget - skyldes et helt spesielt optisk fenomen. Lyskjeglene som tok pusten fra fotografen oppstår når det er kaldt, lite vind og lufta er full av små ispartikler. Da reflekteres alt lys, også nordlyset, på en måte som minner om laserstråler eller stolper av lys opp mot himmelen.

Bildemessig ble resultatet åpenbart enestående, men fotograf Sæther kan forsikre om at virkeligheten var enda bedre.

- Å, ja, ja, ja. Det var mye flottere å se med egne øyne. Det skal jeg love deg. Så flott at jeg nesten ikke kan få sagt det.

- Det fineste nordlyset du husker?

- Nei, men det flotteste jeg har sett siden 14. november 2012. Da var det enda bedre. Dét var nordlys, det!

Og for ordens skyld: Bildene Sæther tok er ikke tuklet med på noen måte.