NBC: USA forberedt på å gjennomføre rakettangrep mot Nord-Korea

NBC News melder at amerikanske myndigheter er forberedt, og kan gjennomføre et rakett angrep mot Nord-Korea, dersom de er overbevist om at Nord-Korea vil gjennomføre nok en prøveskyting av atomvåpen.

Det opplyser flere anonyme sikkerhets- og etterretningskilder til kanalen.

Ifølge kildene har USA plassert to marinefartøy med evne til å skyte ut Tomahawk-kryssermissiler i regionen. En av disse fartøyene skal bare være snaue 500 kilometer unna Nord-Koreas testområde for atomvåpen.

Flere krigsskip

Det var i helgen USA beordret flere krigsskip, som inkluderer hangarskipet Carl Vinson og marinefartøy utstyrt med krysserraketter, om å sette kursen mot havområdene utenfor Nord-Korea. Kryssermissilene er like de 59 missilene USA sendte mot Syria for en uke siden.

I tillegg til kryssermissilene som er om bord på destroyere ute i havet, har USA også utplassert store bombefly i Guam, som kan angripe Nord-Korea om det blir nødvendig. Tidligere denne uka annonserte også USAs forsvarsdepartement at hangarskipet USS Carl Vinson er på vei mot området.

Nord-Korea har på sin side advart om at de vil angripe USA først med atomvåpen om amerikanerne signaliserer at de vil angripe.

- Feil og galskap

Ifølge Fox News' forsvarskorrespondent, Jennifer Griffin, avviser flere anonyme forsvarskilder overfor henne at NBCs sak er «feil» og «galskap». Ifølge henne benekter Forsvarsdepartementet kanalens framstilling og mener den er «ekstremt farlig».

Utenlandske journalister som er på besøk i Nord-Korea skal i går ha fått beskjed av myndighetspersonell om å forberede seg på en «stor og viktig hendelse» torsdag, melder nyhetsbyrået Reuters.

Det ble ikke gitt noen detaljer om hva hendelsen er, eller om det er knyttet til dagens spente politiske klima.

Testområde forberedt og klart

Men omtrent samtidig som uttalelsene nådde internasjonal presse, melder overvåkingsgruppa 38 North at landet er klare til å gjennomføre en ny atomprøvesprengning.

Overvåkingsgruppa skriver i en rapport at testområdet Pungye-ri er forberedt og klart. Rapporten nå bygger på satellittbilder som viser pågående aktivitet ved en tunnel, ny aktivitet i hovedadministrasjonsområdet og noen ansatte rundt kommandosenteret, skriver NTB.

Rundt 200 utenlandske journalister er samlet i hovedstaden Pyongyang, der landet nå markerer at det er 105 år siden til landets grunnlegger Kim Il-sung ble født.

Både sørkoreanske myndigheter og uavhengige eksperter har varslet at Nord-Korea kan komme til å gjennomføre «strategiske provokasjoner» i løpet av kort tid. Det er knyttet spesielt stor spenning til om Kim Jung-un vil markere 105-årsdagen til sin bestefar med en ny militær provokasjon. Fødselsdagen til Kim Il-sung, som døde i 1994, er 15. april.

- Katastrofale konsekvenser



Nord-Koreas utenriksdepartement varslet tirsdag at de vil forsvare seg «med kraftig bruk av militær makt» dersom USA foretar seg noe som kan anses som militær intervensjon eller krigshandlinger rettet mot det lukkede landet - og siktet til krigsskipene som er på vei mot regionen.

- Vi kommer til å holde USA totalt ansvarlig for de katastrofale konsekvenser som vil følge av disse vanvittige handlingene, heter det i uttalelsen fra det nordkoreanske utenriksdepartementet, gjengitt av det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Onsdag fulgte nordkoreanske statsmedier opp med å varsle et atomangrep rettet mot USA, ved eventuelle provokasjoner.

- Vår sterke hær ser med iver på alle fiendens bevegelser, og har vårt kjernefysiske våpensikte rettet mot USAs invasjonsbaser - ikke bare i Sør-Korea og havområdene rundt, men også det amerikanske fastlandet, skriver avisa Rodong Sinmun, ifølge Reuters.

