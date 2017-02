- Familier blir dratt opp med rota

(Dagbladet): Regjeringspartiene og Venstre la i ettermiddag fram en plan for å lokalisere statlige arbeidsplasser i hele landet.

Så langt i denne regjeringsperioden er det vedtatt å flytte ut eller etablere om lag 630 statlige arbeidsplasser utenfor Oslo.

Planen beskriver også konkrete planer for å utrede ytterligere etablering av statlig virksomhet i hele landet. Dette gjelder blant annet oppgaver innenfor kunnskapsforvaltning, landbruksforvaltning, investeringer i grønn teknologi og administrative tjenester. Språkrådet, Fredskorpset, Likestillings- og diskrimineringsombudet er blant de virksomhetene som skal vurderes lokalisert utenfor Oslo.

- Uhørt framgangsmåte

Flere fagforeninger sier de ikke har vært involvert i flytteplanene, og reagerer sterkt. Parat-leder-leder Hans-Erik Skjæggerud sier planene ikke er diskutert med arbeidstakernes organisasjoner.

- Det vi er vitne til nå, er ikke et eksempel på hvordan en seriøs arbeidsgiver skal oppføre seg, sier han til NTB.

Også Frp-representant fra Oslo, Christian Tybring-Gjedde, reagerer sterkt på Høyre/Frp-regjeringens flytteplaner.

- Jeg reagerer sterkt på prosessen, og at for eksempel vi som representerer Oslo i vi politikere fra Oslo. Det står i samarbeidserklæringen av det skal flyttes arbeidsplasser ut fra Oslo, men ikke noe om hvilke arbeidsplasser, når og hvor mange. Dette er helt uhørt, og det ga jeg uttrykk for på gruppemøtet i Frp i går, sier Tybring-Gjedde til Dagbladet.

-Store konsekvenser

Han er også sterkt mot flytting av eksisterende arbeidsplasser og miljøer.

- Jeg har veldig liten forståelse for at man på denne måten river familier opp med rota. Dette er beslutninger som får store konsekvenser for familier, skolebarn og nabolag. Å bygge nye arbeidsplasser i distriktene er noe annet enn å flytte eksisterende institusjoner, sier Tybring-Gjedde.

Han sier hele flytteprosjektet skyldes at regjeringspartiene må «please» Venstre.

- Men institusjonene som må flytte ut av Oslo, vil fortsatt ha behov for møter i hovedstaden. Det betyr mer reising og mer klimautslipp, som jo Venstre er opptatt av. Det viktigste er konsekvensene for enkeltmennesker. Vi politikere skal først og fremst tenke på menneskene, sier Tybring-Gjedde.

Venstre stolt

Planen for statlige arbeidsplasser er et samarbeid mellom regjeringspartiene og Venstre i Stortinget etter en avtale i fjor vår.

- Jeg er stolt over at Venstre og regjeringspartiene i dag har tatt grep som bidrar til økt maktspredning i Norge. Utflytting av statlige arbeidsplasser vil være en vitamininnsprøytning for distrikts-Norge. Gjennom framtidsretta distriktspolitikk gir vi våre barn og barnebarn friheten til å kunne bo og jobbe i alle landsdeler, sier André Skjelstad (V).