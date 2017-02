- Jeg tror ikke noen president før meg har fått til så mye

(Dagbladet): - STILLE, STILLE, STILLE! nærmest roper president Donald Trump omlag en time og et kvarter inn i pressekonferansen i Det hvite hus torsdag kveld.

I løpet av den 1 time og 17 minutter lange pressekonferansen har han blant annet kalt seg selv «den minst antisemittiske og rasistiske personen i verden» og sagt at han har fått til mer enn forgjengerne sine.

Samtidig hånte han blant annet CNN-journalisten i rommet, som forsøkte å stille ham et spørsmål.

- Jeg er ingen ond person. Jeg gir dere gode seertall, bare innrøm det, sier Trump.

Trump sier at han, som kjent, ikke fester lit til pressen og tar opp fake news som et fortsatt problem: Han mener pressen skjuler fra folket alt han har fått til de siste 27 dagene.

- Media forøsker å angripe administrasjonen vår fordi vi gjennomfører de planene vi varslet. De skriver ikke om det fordi de ikke er fornøyd med endringene. Men det er mange som er fornøyd, sier Trump.

Han understreker at han synes enkelte medier er gode, men at hovedvekten av journalistene aldri skriver om det som skjer.

- Bare se på noen av deres egne programmer. (Programlederne) angriper de som sier noe positivt om Trump, sier han om seg selv.

Da Trump ropte «stille, stille, stille» hadde han nettopp blitt spurt blant annet om sitt forhold til Russland og president Vladimir Putin. Han hevder han aldri har ringt Russland og at han ikke har noe med dem å gjøre, annet enn at Putin ringte ham da han vant valget og da han ble innsatt.

- Jeg har ingenting å gjøre med Russland. Jeg har ikke ringt dit. Jeg har ingenting å gjøre med Putin, og etter hva jeg vet har heller ingen av mine kolleger kontakt med ham.

Så nærmest ropte han:

- Jeg snakker ikke om hva vi kommer til å gjøre. Jeg snakker ikke om militæret, jeg kommer ikke til å si om vi skal inn i Mosul. Jeg har sagt det hele kampanjen. Jeg trenger ikke si hva vi skal gjøre i Nord-Korea, og jeg trenger ikke si hva jeg skal med Iran. Vet du horfor? De skal ikke vite det. Og etter hvert vil dere bli lei av å spørre meg. Jeg skal ikke fortelle dere det, sier Trump.

Det var i forkant av pressekonferansen varslet at Trump skulle annonsere sin nye arbeidsminister Alexander Acosta. Han bekreftet at advokaten er valgt som hans (for øvrig første latinamerikanske) arbeidsminister, før han raskt gikk videre for å snakke om pressen og alt Republikanerne får til:

- Jeg er her for å oppdatere det amerikanske folket på hvilket arbeid vi har fått til de siste ukene. Jeg tror ikke det er noen president som noen gang har fått til så mye på så kort tid. Men media skriver ikke om det, sier Trump.

- Det er ingen jeg har mer respekt for, eller kanskje, enn gode reportere. Men for eksempel i CNN er det så mye sinne og hat. Jeg ser ikke på lenger. Jeg har ingenting imot saker som taler mot meg, så lenge de er sanne, sier presidenten.

Presidenten har viet nesten en time til å snakke om hvordan pressen ikke fungerer som den bør. Han nevner CNN som en versting, slik han har gjort tidligere.

- Du undergraver pressen?

- Er du ikke bekymret for at du undergraver pressefriheten når du kaller alle saker du ikke liker, for fake news? spør en CNN-journalist ham. Han svarer ikke på selve spørsmålet, men sier:

- Jeg vet hva som er riktig og galt. Jeg hadde vært en god reporter - kanskje ikke like god som deg - men fordi jeg er tilstede under intervjuene, så vet jeg hva som blir sagt, sier han og fortsetter:

- Jeg vil se en ærlig presse. Men folk tror ikke på dere lenger. Kanskje jeg har noe med det å gjøre, jeg vet ikke. Men hvis dere bare fortalte sannheten, så ville jeg vært deres største tilhenger. Men når dere, for eksempel CNN, skriver utelukkende negative saker om meg, så...

Han sier at han arvet et kaos.

- Et kjempekaos. Over alt. I Midtøsten, i Nord-Korea. Vi skal rette opp i alt dette, folkens, sier Trump og legger til at han en gang i neste uke vil legge fram en ny innvandringsordre.

- Det vil skje store ting, sier han.

Han sier rettssystemet har gjort det vanskelig for regjeringen (blant annet med innreiseforbudet som ble avvist av en føderal dommer), men at de likevel fortsetter å få bukt på kriminelle og at administrasjonen jobber med å holde alle - «også reportere» - trygge.

- Jeg sier det igjen: Det er ingen regjering som har fått til så mye på så kort tid. Og vi har ikke begynt ennå, sier Trump.

- Blir en flott mur

Han har siden valgkampanjen snakket om å bygge en mur mot Mexico. Han har omtalt meksikanere som kriminelle (noe han seinere uventet beklaget). På pressekonferansen torsdag sier han at arbeidet med muren fortsetter.

- Det blir en flott mur, sier han. - Den kommer til å fungere, ikke slik som nå, enten ikke-eksisterende eller en komplett fiasko.