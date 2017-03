Nederland nekter Tyrkias utenriksminister å lande. Erdogan i svart: - Nazi-etterkommere og fascister

(Dagbladet): Neste måned er det folkeavstemning i Tyrkia, der velgerne skal ta stilling til om president Recep Tayyip Erdogan skal få enda mer makt.

Grunnlovsendringene som det skal stemmes om er svært kontroversielle. Apparatet rundt den mektige og stadig mer nasjonalistiske presidenten driver nå en intens valgkamp i forkant av folkeavstemningen, der alle tyrkiske statsborgere kan avgi stemme.

Nektes landingstillatelse

I dag skulle Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglus reise til Rotterdam for å drive kampanje for Erdogan. Det fikk han ikke lov til av nederlandske myndigheter.

I et svært overraskende trekk, trakk nederlandske myndigheter tilbake utenriksministerens landingstillatelse.

- Tyrkiske myndigheter har truet med sanksjoner. Det gjør det umulig å komme fram til en løsning. Av den grunn har Nederland gjort det klart at statsrådens landingstillatelse er trukket tilbake, skriver Nederlands statsminister Mark Rutte i en melding.

Før den planlagte reisen var nemlig Cavusoglus på CNN Turk og advarte mot at Tyrkia ville innføre tunge sanksjoner mot Nederland dersom de nektet besøket.

Etter at den oppsiktsvekkende handlingen fra nederlandske myndigheter, har signalene om revansje blitt enda tydeligere. Ifølge nyhetsbyrået AFP lover president Erdogan hevn mot Nederland.

- Nazi-etterkommere

- De er nazi-etterkommere og fascister, sier Erdogan om nederlenderne ifølge BBC.

I tillegg til landingsforbudet hadde Rotterdams ordfører nektet det politiske arrangementet. Nederlandske myndigheters begrunnelse er at de frykter for sikkerheten.

- Forby vår utenriksminister fra å fly så mye dere vil, men fra nå skal vi se hvordan deres fly skal få lande i i Tyrkia, sier Erdogan.

Tyskland, Østerrike og Sveits har nektet liknende arrangementer der tyrkiske regjeringsmedlemmer har planlagt å tale. Det fikk blant annet Erdogan til å anklage Tyskland for å drive nazi-praksisk. Selv om lokale myndigheter har forbudt liknende arrangementer i de andre mellomeuropeiske landene, er det første gang de nasjonale myndighetene griper inn på denne måten.

- Stor splittelse

Både Nederland og Tyskland har en stor befolkning av tyrkiske innvandrere, mange av dem med stemmerett i den kommende folkeavstemningen.

- De er redd for at det skal føre til uro i Tyskland og Nederland. Splittelsen er stor mellom de som ønsker å si ja og nei i folkeavstemningen. Det er knallharde fronter Begge land har også en til dels stor kurdisk befolkning. Det er også spent mellom kurdere og tyrkere i andre land, sier redaktør for Tyrkiskpolitikk.no, Morten Myksvoll, til Dagbladet.

På Twitter omtaler han avgjørelsen til nederlandske myndigheter som «rimelig sjuk» og som en stor propagandaseier til Tyrkia.

- Nå kan tyrkiske myndigheter si til sine tilhengere i Tyrkia at vi ikke får lov til å tale i Europa, mens de snakker med oss om ytringsfrihet. EU er med rette kritisk om ytringsfrihet i Tyrkia. Nå får de vist at ytringsfriheten ikke står så sterkt i Europa når en statsråd ikke får holde tale, sier han.

- Det er ikke akkurat hverdagskost at en statsminister i et NATO-land nekter utenriksministeren i et annet NATO-land å lande. Forholdet er rimelig kjølig. Man har flyktningavtalen å henge det på, og det er det eneste. Hvis det skal roe seg ned og Tyrkia skal bli normalt igjen, må det bli et ja i folkeavstemningen.

- Da får Erdogan det han ville, men jeg er ikke sikker på om det vil hjelpe. Han er uansett i en spiral mot bunnen jeg ikke er sikker på om han kommer seg ut av. Det er oppgjør i alle retninger, og det er vanskelig å se for seg at dette skal ende rolig, sier Myksvoll.

Han tror landingsnekten og den sterke europeiske motstanden mot kampanjen kan virke til Erdogans fordel i folkeavstemningen, og at Erdogan-allierte i Tyrkia kan argumentere med at EU vil holde Tyrkia nede og selv ikke respekterer menneskerettigheter og ytringsfrihet.