Nederlandsk kvinne (49) arrestert etter bortføringen av norsk-kypriotisk jente (4) på Kypros

(Dagbladet): Ifølge TV 2 er en 49 år gammel kvinne arrestert i forbindelse med bortføringen av en norsk-kypriotisk fire år gammel jente på Kypros torsdag forrige uke.

Det bekrefter også kypriotisk politi overfor Dagbladet.

- Hun ble pågrepet i går kveld. Kvinnen er fra Nederland, men er bosatt på Kypros. Hun blir framstilt for varetektsfengsling i dag, forteller en talsperson hos politiet.

Fem menn er allerede varetektsfengslet i forbindelse med bortføringen. Fire av mennene ble arrestert og varetekstfengslet fredag, og politiet på Kypros mener at en av de fire mennene ledet bortføringen. Søndag kveld ble nok en mann arrestert av politiet. Han er 44 år gammel og gresk-kypriotisk.

- Far hentet jenta

Jentas barnefar tilbakeviste i går at datteren var blitt bortført, og opplyste at han selv hadde hentet henne.

- Vår klient har kontaktet oss i dag og ønsker å formidle at jenta fortsatt har det bra. Han opplyser at påstanden som er gjengitt i media om at jenta ble hentet av maskerte menn ikke er riktig. Det var han selv som hentet jenta. Han hadde ikke på seg maske, og jenta kjente ham igjen umiddelbart. Ifølge vår klient observerte barnets mor at det var han som hentet barnet, og han tilbakeviser at hun ble dyttet, slik som fremstilt i media, skrev advokatfirmaet Mette Y. Larsen og Co. i en pressemelding.

Etter bortføringen torsdag morgen, opplyste jentas norske far at han var sammen med datteren.

- Han har opplyst at han er gjenforent med datteren og at de har det bra, sa farens advokat Morten Engesbak til Dagbladet torsdag.

Internasjonal arrestordre

En polititjenestemann sa i forbindelse med varetektsfengslingen torsdag at barnets 49 år gamle norske far har sendt en e-post til den gresk-kypriotiske moren og sagt at datteren er trygg og har det bra og at han snart vil ta henne med seg til Norge.

Politiet på Kypros har imidlertid opplyst til Dagbladet at de ikke kan bekrefte hvorvidt dette er sant eller ikke, selv om det ble presentert for retten.

Det er utstedt både europeisk og internasjonalt arrestordre på den norske barnefaren. I tillegg har Interpol publisert et bilde av den bortførte jenta, og kypriotiske medier har fått tilsendt bilder av 49-åringen.