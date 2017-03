Nei til kvinnelig stemmerett, ja - og nei - til muslimer, innvandrerparti og fri narkotika

Fakta Nederland Innbyggere: Nesten 17 millioner

Kongedømme

Hovedstad: Amsterdam

Offisielle språk: Nederlandsk, men i provinsen Friesland er frisisk også offisielt språk

Tulipaner, diker, oransje fotballdrakter, fri hasj og lovlig prostitusjon er gjerne stikkord som dukker opp når du hører Nederland. Men landet rommer veldig mye mer. Det rommer egentlig det meste.

- Nederland er et land som alltid har vært veldig delt. I Amsterdam har du liberale parti som er for hasj og Red Light District, men kjører du bare en time lenger nord, finner du veldig konservative miljø. De er enda mer konservative enn de er i bibelbeltet på Sørlandet, sier Ronny Spaans, Nederland-ekspert og journalist i Dag og Tid.

Multikulturelt - men delt

I dagens valg stiller hele 28 ulike partier - med svært forskjellige kampsaker. Klokka 21. onsdag kveld kommer de første valgdagsmålingene inn.

- Vi tror gjerne at Nederland er formet i toleransens og liberalismens bilde. At det er landet der til og med politifolk tar seg en joint i lunsjpausen, men slik er det ikke. Men - i motsetning til mange andre europeiske land, har Nederland alltid vært et multikulturelt land, med ulike religiøse og sosiale grupper: Katolikker, kalvinister, sosialister og liberalister, fortsetter Spaans.

Han forklarer videre:

- Men det har ikke vært slik at disse gruppene levde i fordragelighet med hverandre. Katolikker gikk på katolske skoler, katolske fotballklubber og katolske aldershjem. De unngikk enhver kontakt med kalvinister og sosialister. Med innvandrerne ble en ny slik «søyle» skapt. Det er dette som kalles søylesamfunnet, eller pillarisering på fagspråket. Dette har skapt en viss kynisme og likegyldighet, som like mye preger nederlandsk kultur som toleransen.

Mangfoldet av innbyggere og sterke meninger gjør at Nederland også har Europas eneste parti som er imot kvinnelig stemmerett, de har et eget parti for dyras rettigheter - og Europas eneste innvandrerparti, Denk. Her finner du pensjonistpartiet som kjemper for å få pensjonsalderen ned fra 67 til 65.

Stemmer i skjul

Nederlands mest kjente politiker er Geert Wilders og hans Partiet for frihet (PVV). Han er imot muslimer og innvandrere, vil legge ned EU og forby Koranen.

- Men så har du også to partier som vil ha inn flere innvandrere og flyktninger til Nederland, som er for EU og åpne grenser. I motsetning til i Norge, er debattkulturen i Nederland veldig opphetet, og du får ofte provokative og nesten usaklige debatter. Vi nordmenn er konfliktsky - og nederlendere er det motsatte, forteller Spaans.

Mini-USA

Til tross for at Nederland befinner seg midt i Europa, er det et eget og veldig spesielt land. Det er ikke stort i areal, med sine drøye 40 000 kvadratkilometer (Norge er over 385 000 km2) - men det er stort når det gjelder mangfold.

- Nederland er på mange måter et Mini-USA. På den ene siden har du lange liberale tradisjoner i Amsterdam - dagens New York er forøvrig en fortsettelse av det gamle Nieuw Amsterdam, der handel og liberal politikk var viktig. På den andre siden har du dypt konservative kalvinistiske miljø i Nederlands bibelbeltet - Nederlands sidestykke til USAs Midtvesten, sier Spaans.

Wilders-standard

Den innvandringskritiske Geert Wilders har fått mest spaltemetere i media - både i Nederland og i resten av verden. Han tvitrer minst like mye, og i like store bokstaver, som Donald Trump, og kommer med svært kontroversielle uttalelser, som at alle marokkanere er avskum, at muslimer skal ut av Nederland.

- Hans mål er et uavhengig Nederland uten innvandrere og en oppløsning av EU. Wilders setter dagsorden og har satt en standard for debatten. Han opererer ikke med nyanser, sier Spaans.

Selv skryter Wilders over at han har et valgprogram som kan få plass på et frimerke.

- Det skal mye til for at Wilders får makt, fordi ingen av de andre partiene vil samarbeide med ham. Et annet spørsmål er om han egentlig ønsker å ha makt. Han sier sjøl han vil bli statsminister, men er kanskje mer komfortabel utenfor, sier en velinformert kilde.

Proteststemmer

Likefullt antas det ar rundt 1,5 millioner nederlendere vil stemme på Wilders. Kjennere mener folk stemmer på ham av samme grunn som briter stemte på Brexit og amerikanere på Trump: En relativt stor gruppe mennesker føler seg tilsidesatt av politikerne over lang tid, og stemmene er en protest mot etablissementet som har styrt landene i tiår etter tiår.

Men hvorfor? Økonomien i Nederland går relativt bra og arbeidsledigheten er også under kontroll.

- Arbeiderpartiet har spesielt mistet folks tiltro. Grunnen er at de ikke har klart å beholde velferdsstaten slik den var: Folk må betale mer i skatt, arbeidsledige har mistet litt av ytelsene, ungdom uten jobb har det vanskeligere enn før og eldre får mindre enn før, sier en kilde som kjenner nederlandsk politikk over gjennomsnittet godt.

Tapt trygghet

Spaans fortsetter:

- Om landet i dag går bedre økonomisk, forteller homofile venner av meg at landet har tapt en trygghet og toleranse som fantes før. Mange homofile par unngår for eksempel å leie hverandre når de går i gatene, av frykt for å bli hetset av marokkanske guttegjenger, sier Spaans, og fortsetter:

- Det har ført til at en del stemmer på Wilders. Jeg vet at flere gjør det, i all hemmelighet.

En gang like etter klokka 21 i kveld, vil valgdagsmålingene være klare. Dagbladet vil følge valget utover ettermiddagen og kvelden.