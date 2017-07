Nekter å gå med på avtale fordi den er klimavennlig

(Dagbladet): Mens forskere sier verden har tre år på seg til å unngå klimakatastrofe, vil verdens mektigste leder gjøre alt han kan for å ikke gå med på klimavennlige avtaler.

Slutterklæringen under helgas G20-møtet er i gang med å ferdigstilles, og ifølge Reuters ser det ut til at blir vanskelig å få med USA på den. Årsak? Fordi den er klimavennlig.

Klimakrasj

Ifølge Reuters' EU-kilde, har forhandlinger om slutterklæringen fra G20-toppmøtet møtt sterk motstand. Verdenslederne er enige om alt, bortsett fra ett avsnitt - «USA-avsnittet».

- Utfallet er bra. Det er ett problem igjen, og det er klima, men jeg håper vi finner et kompromiss, sier EU-kilden som ønsker å være anonym, og legger til at det fundamentale i avtalen er i boks.

- Vi er G20, ikke G19, sier kilden.

Avsnittet de er uenige om er beskrivelsen av USAs prioriteringer i klima- og energipolitikken.

Men avsnittet er kontroversielt fordi amerikanerne insisterer på å ha med en henvisning til fossile brensler. For andre land har det vært vanskelig å svelge, blant annet for Parisavtalens moderland Frankrike.

Verdens 20 største økonomier er i helga samlet i Hamburg i Tyskland for G20-toppmøtet. Der skal internasjonale avtaler og konflikter diskuteres.

Må svelge kameler

«USA vil bestrebe seg for å samarbeide tett med andre land for å hjelpe dem med å få tilgang til og bruke fossile brensler på en renere og mer effektiv måte», står det i avsnittet, skriver Reuters.

Videre lover USA å fremme fornybare og andre utslippsfrie energikilder.

- Denne formuleringen er prisen vi må betale for å få enighet om en slutterklæring fra G20-toppmøtet, forklarer en EU-tjenestemann som uttaler seg anonymt om saken skriver NTB.

I bytte godtar USA et avsnitt der de øvrige landene på toppmøtet bekrefter at de står bak Parisavtalen.

Under G20-møtets siste timer maner det dermed opp til klimakamp mellom Frankrikes president Emmanuel Macron og president Donald Trump.

Slik NTB forstår, vil USA neppe godta at begrepet «fossile brensler» strykes fra dokumentet.

Under klimadiskusjonen fredag, var Donald Trump borte fra plassen sin store deler av tiden.

Amerika først

Det var ventet i forkant av toppmøtet at klima og Parisavtalen ville bli et tema under møtet.

Trump har fått mye kritikk for at han meldte USA ut av Parisavtalen tidligere i år. Parisavtalen blir sett på som den viktigste og beste klimaavtalen som noen gang har blitt inngått av verdens ledere.

Handelspolitikken til USA har fått gjennomgått etter at Trump ble president. «America first»-prinsippet til presidenten har ført til at han har reforhandlet eller forkastet eksisterende avtaler fordi han mener de ikke gagner USA nok. Tidligere denne uka skrev Trump på Twitter at han mener USA hele tiden har inngått dårlige handelsavtaler.

Anders Romarheim, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier, sa til Dagbladet fredag at verken Donald Trump eller Vladimir Putin lar sine maktambisjoner stagges av multilaterale overenskomster.

- Trump deltar for å fremme amerikanske interesser. Hvorvidt det korresponderer med andre statenes interesser, blir sekundært. Det er «America first» som gjelder. Dette gjør USA svært vanskelig å samarbeide med, sa Romarheim.

Fakta: G20 G20 (gruppen av 20) består av verdens største økonomier, samt Den europeiske union: Argentina, Australia, Brasil, Canada, EU, Frankrike, India, Indonesia, Italia, Japan, Kina, Mexico, Russland, Saudi-Arabia, Storbritannia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyrkia, Tyskland og USA.

Landene i G20 utgjør til sammen nærmere 85 prosent av verdens samlede brutto nasjonalprodukt (BNP). Forumet ble etablert for å samarbeide om det internasjonale finansmarkedet.

G20 har ingen formell beslutningsmyndighet. Men slutterklæringene fra møtene peker ut retningslinjer for hva de mektige landene kan og bør gjøre.

Tyskland, som har formannskapet i år, har invitert Norge som gjesteland i år. De viktige temaene i år er klima, frihandel, terrorbekjempelse, migrasjon og utvikling. Kilde: NTB / Dagbladet