Nektes økt bistand fra «svenske NAV»: - Hva er det de tenker? Han trenger hjelp døgnet rundt

Svenske Håkan Andersson Haverstedt (50) er rammet av Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS).

På grunn av sykdommen kan han ikke lenger spise selv, kle på seg selv eller gå noe sted uten rullestol og hjelp. Han klarer heller ikke å prate uten anstrengelse.

- Han trenger hjelp døgnet rundt

Likevel velger Försäkringskassan å nekte han utvidet assistanse.

- Hva er det de tenker? Han er ikke i stand til å gjøre noe selv. Han trenger hjelp døgnet rundt, sier hans kone, Helén Haverstedt, til den svenske avisen Expressen.

Familien får for tiden den hjelp de kan få fra kommunen, men har bedt om økt bistand fra Försäkringskassan. Nylig kom svaret, nemlig at ektemannen ikke oppfyller kravene for å få innvilget hjelp.

- Vi mener at han trenger hjelp døgnet rundt, men Försäkringskassan anser at hans grunnleggende behov for assistanse er ni timer og 42 minutter i uka. Hva er det de tenker, sier Haverstedt til Expressen.

Får mye støtte

Familien har fått enormt mye støtte på sosiale medier. Expressen delte saken på Facebook, og i løpet av en time hadde saken fått 632 kommentarer og blitt delt nesten 500 ganger. I tilegg til 3600 likes og reaksjoner. Og antallet øker raskt.

- Hva betyr støtten for dere?

- Det er helt fantastisk. Man blir veldig rørt av responsen. Det er utrolige reaksjoner, sier Haverstedt, til Dagbladet.

Hun legger til at man blir trist og glad på en gang over alt som står der.

- Det er helt utrolig.

Krenkende spørsmål

Til Dagbladet forteller hun litt om søknadsprosessen til Försäkringskassan.

- De var her og undersøkte hvor syk han var. De stilte krenkende spørsmål, fryktelige spørsmål. For eksempel detaljerte spørsmål om baderom-besøk. De skal ta hensyn til hvor lang tid han bruker på toalettet, forteller hun.

Försäkringskassan Försäkringskassan er en svensk statlig myndighet med ansvaret for store deler av de offentlige trygdesystemene. Kilde: Wikipedia.

Altså tilsvarer det samme tjeneste som norske NAV.

De siste månedene har vært både progressive og aggressive. Helén Haverstedt skryter av kommunen som har stilt opp. Men ikke «kassan».

- Når «kassan» var her i desember, spurte vi om de tok hensyn til at det er en progressiv sykdom. De svarte «ja, til en viss del». Men i beslutningen har de ikke tatt hensyn til det, forteller Helen Haverstedt.

Og kritikken mot Försäkringskassan hagler på Facebook.

- Det kjennes bra, om jeg skal være ærlig, sier Haverstedt.

Ny vurdering

- Vi har nå begynt en ny undersøkelse av Håkans mulighet til å motta hjelp fra Försäkringskassan, og kommer til å ta en ny beslutning. Jeg har stor respekt for at hans tilstand har forverret seg, sier Birgitta Lindgren fra Försäkringskassan til Expressen.

Målet er at det skal bli gjennomført så fort som mulig. Men det kan ta 150 dager.

- Jeg har respekt for behovene som familien oppgir. Selvsagt forstår jeg at de trenger støtte og hjelp nå, sier Lindgren.

Men det må gjøres en juridisk sikker vurdering.

- Håkan har kanskje gått bort innen den tid. Jeg tror det er for sent. Og de er klare over situasjonen. Det tok fem måneder før vi fikk svar da vi søkte i første omgang, sier den frustrerte kona til Dagbladet.

Haverstedts leger har lenge påpekt at han blir verre og verre for hver dag som går. Ekteparets to barn prøver å akseptere det faktum at deres far ikke kommer til å klare seg lenge til. Haverstedt uroer seg mest for deres 13 år gamle sønn, Simon.

- Jeg tenker på hvordan an vil ta dette når alt er over. Det vil være forferdelig for meg, men at Simons pappa forsvinner... Han har ikke engang kommet inn i tenårene. At han ikke kommer til å ha faren sin føles veldig vanskelig, sier hun til Expressen.

ALS ALS er en sykdom som fører til muskelsvinn fordi nervecellene som sender signaler fra hjernen til musklene blir ødelagte. De første symptomene ved ALS merkes ofte som svekkelse i en arm, et bein eller utydelig tale. ALS er en sjelden sykdom.

Amyotrofisk betyr muskelsvinn. Ved ALS blir musklene mindre og svakere.

Lateral betyr «ved siden av». Dette ordet henspeiler på at sidestrengene i ryggmargen skades ved denne sykdommen. I ryggmargens sidestrenger ligger nervefibre som bringer nerveimpulser til musklene.

Sklerose betyr arrvev. Ved ALS blir nerveceller borte, og det dannes i stedet arrvev.

Kilde: Helsenorge.no