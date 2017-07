Nektet for at senatoren var en helt - nå snur han

(Dagbladet): Donald Trump vakte avsky i enkelte kretser da han i presidentvalgkampen stilte spørsmål ved om John McCain egentlig fortjente krigsheltstatus.

Den republikanske senatoren ble holdt fanget i Hanoi i over fem år etter å ha blitt skutt ned under oppdrag i Vietnam-krigen - og har hatt et anstrengt forhold til Trump i lang tid etter uttalelsene.

- Han er ikke en krigshelt. Han er en krigshelt fordi han ble fanget. Jeg liker de folkene som ikke ble fanget, sa Trump om McCain i 2015.

Stemmer

I dag skal senatet stemme over republikanernes prestisjeprosjekt - helsereformen som skal erstatte Obamacare - og USA-presidenten virker å ha skiftet mening om McCain.

Nå jubler presidenten over at senatoren, som nylig ble diagnostisert med aggressiv hjernekreft, forlater sitt sykeleie for å stemme i dag.

«Så bra at John McCain kommer tilbake for å stemme. Modig - amerikansk helt! Takk, John», skriver Trump på sin twitterkonto.

- Hykler

Ikke uventet får Trump kritikk for godordene - særlig i lys av at han aldri har kommet med en offentlig beklagelse for sine tidligere uttalelser om McCain.

«Wow! Så i det øyeblikket McCain kanskje støtter din agenda, kaller du ham altså en helt, etter å ha vist manglende respekt til ham ved å nekte for at han er en krigshelt? », skriver en twitterbruker, som mener Trump oppfører seg som en hykler.

«Du kan virkelig skifte mening om noen, når du trenger dem», skriver en annen twitterbruker.

Jevnt

Kanskje er det ikke så rart at godordene hagler: Trump trenger nemlig hver eneste republikanske stemme han kan få dersom han skal klare å få helsereformen vedtatt.

Det ligger an til en svært jevn avstemning i senatet i dag, og i utgangspunktet ventes det at Trump går på et nederlag igjen.

Avstemningen skulle egentlig være tidligere i juli, men ble utsatt til i dag, i påvente av at McCain skulle komme seg etter å ha blitt operert.

Det er ikke kjent hva McCain kommer til å stemme - og om hans oppmøte er nok til å redde helsereformen - men ifølge Washington Post kan senatorens stemme være med på å i det minste sikre at reformen ikke blir lagt død.

Det vil i så fall bety et nytt helsenederlag for Trump, hans andre store så langt i hans seks måneder lange presidentskap.

Nederlag på nederlag

I slutten av mars, da Representantes hus stemte over et forslag som opphever og erstatter Obamacare, klarte Trump heller ikke da og piske inn nok republikanske stemmer.

Forslaget ble ikke en gang stemt over, fordi det manglet støtte. I mai kom endelig gjennombruddet for Trump.

Et forslag ble vedtatt i Representantens hus, og følgelig sendt videre til Senatet for godkjenning. Det er Senatets bearbeidede versjon av dette vedtatte forslaget det i dag skal stemmes over.