Nervespill om norske milliardverdier mellom Alexander Vik og Deutsche Bank

Den norske milliardæren Alexander Viks (62) katt- og mus-lek med Deutsche Bank om hans gjeld til banken er ikke over.

For å sikre kravet på cirka 2,5 milliarder kroner, har banken fått Oslo byfogdembetes velsignelse til å ta utleggspant i aksjene i Vik-familiens it-firma Confirmit.

Nå har Alexander Viks familie til gjengjeld tatt kontroll over Confirmits styre.

Full styre-kontroll

For kort tid siden rykket medlemmer av familien Vik inn i Confirmits styre - hvor Alexander Vik lenge har vært styreformann og fortsatt er det.

Alexander Viks far og datter har nå kommet inn som styremedlemmer, i tillegg til hans samarbeidspartner Iannis Bokias.

Dermed har Vik-familien styringen med hvordan verdiene i selskapet skal forvaltes. Etter at Alexander Vik høsten 2008 greide å flytte milliardverdier ut av Deutsche Banks rekkevidde, kan det godt tenkes at dette gjør banken nervøs.

- Ingen kommentar, var svaret fra Deutsche Bank, da Dagbladet idag stilte spørsmål om dette.

Heller ikke fra Alexander Vik og hans far har Dagbladet så langt lykkes i å få en kommentar.

- Støy rundt Vik

Ifølge styremedlem Øystein Moan, som er en veteran i den norske it-bransjen, var det på eget initiativ at han nylig gikk ut av Confirmits styre. Han begrunner det med at administrerende direktør Henning Hansen også slutter.

- Da han gikk ut, kombinert med all støyen som er rundt Alexander Vik, og hvem som enn er eier av Confirmit, fant jeg ut at det ble vanskelig å sitte igjen i styret, sier Moan til Dagbladet.

Han sier at han ikke kjenner Vik personlig, og at de fleste styremøtene har blitt holdt per telefon.

- Det var en beslutning som ble tatt i desember, om en annerledes livsstil, sier Henning Hansen om hvorfor han slutter med virkning fra neste uke. Han sier at dette ikke har noen kobling til drakampen mellom Deutsche Bank og Alexander Vik.

Lynangrep

Det var i fjor vår at kampen mellom Alexander Vik og Deutsche Bank nådde norske rettssaler.

I et lynangrep sikret Deutsche Bank seg Oslo byfogdembetes tillatelse til å ta et utleggspant i aksjene i Confirmit as - en avgjørelse som raskt ble bestridt.

Ikke lenge i forveien hadde Alexander Vik overført aksjene til sin far Erik Martin Vik (89), som i likhet med ham selv er offisielt bosatt i Monaco. Erik Martin Vik tok raskt kampen opp mot banken.

- For Confirmit hadde det nok vært best med et litt mer industrielt akseptabelt eierskap og en litt mer avklart situasjon, sier Øystein Moan til Dagbladet.

Han tror ikke verdier kan bli styrt ut av bankens rekkevidde som følge av den nye styresammensetningen.

- Det måtte i tilfelle være i form av utbytte, sier han, men legger til at «det er vel restriksjoner på det, slik situasjonen er nå».

Snart ti års feide

Kampen mellom Deutsche Bank og Alexander Vik har rast helt siden 2008. Den høsten tapte Alexander Viks selskap Sebastian Holdings enorme summer på valutahandel gjennom Deutsche Bank.

I en spektakulær operasjon ble milliardverdier flyttet utenfor bankens rekkevidde, til selskaper og personer i Alexander Viks sfære.

Da en London-domstol i 2013 påla Sebastian Holdings å ta regningen, og betale banken 243 milloner dollar pluss saksomkostninger, begynte i stedet en katt- og mus-lek i Storbritannia og USA.

Dommen anket

I desember i fjor avgjorde Oslo byfogdembete å la Deutsche Bank opprettholde utleggspantet i Confirmit-aksjene.

Denne dommen er senere anket.

Det eneste som kan sies med stor sikkerhet nå, er at drakampen fortsetter.

Ifølge Øystein Moan kan verdien av Confirmit være fem-seks ganger omsetningen i konsernet, som i 2015 var på drøyt 600 millioner kroner.

Alexander Vik Nordmannen Alexander Vik, født 19. februar 1955, begynte karrieren som mekler i New York.

Han ble styrtrik under IT-boomen ved årtusenskiftet, som en dominerende eier i it--selskapet Xcelera.

Oppgir Monaco som bosted, men familien kontrollerer også fasjonable eiendommer i USA.

Alexander Viks selskap Sebastian Holding tapte i 2013 i en rettssak mot Deutsche Bank om valutahandler, og ble pålagt å betale banken cirka 300 millioner dollar inkludert sakskostnader pluss renter.

Han har til nå betalt saksomkostninger på cirka 60 millioner dollar.

Alexander Vik har uruguayansk mor og norsk far, men skal ikke selv ha bodd i Norge. Vik vokste opp i Sverige og på Kanariøyene.

Vik-familien eier IT-firmaet Confirmit og driver forretninger med blant annet IT, hoteller og vindyrking, i blant annet Norge, Uruguay, USA, England og Chile.

Confirmit er et Oslo-basert it-selskap med datterselskaper i Canada, USA, Storbritannia, Sverige, Tyskland, Kina, Australia og Russland. Konsernet hadde i 2015 et resultat før skatt på 15,6 millioner dollar - drøyt 130 millioner kroner.