Neshornbestanden er på vei opp, men gladnyheten har en mørk bakside

(Dagbladet): Den indiske nasjonalparken Kaziranga har en ganske utrolig og ikke minst kontroversiell historie.

For omlag 100 år siden ble området definert som et reservat hvor de skulle ta vare på et sted mellom 10 og 20 indiske neshorn.

Parken, som også står på UNESCOs verdensarvliste, har nå en neshornbestand på 2400 dyr, men det er en mørkere side av de positive tallene.

I 2013 gjorde nemlig parken det lov for vokterne å skyte og drepe krypskyttere, og i 2015 ble flere ulovlige jegere enn neshorn drept.

Trekker våpen

Den britiske rikskringkasteren BBC har gjestet naturreservatet, og snakket med en av vaktene som heter Avdesh. Han forteller om den noe spesielle arbeidsinstruksen.

- Vi har instrukser om å trekke våpen om vi ser en krypskytter eller jeger, sier han.

BBC-journalisten spør så om de faktisk skyter jegerne de møter på.

- Ja, absolutt. Vi har fått ordre om å skyte. Hver gang man ser en krypskytter eller andre i parken om natta, har vi ordre om å skyte.

50 døde

Parkens direktør, MK Yadava, er heller ikke nådig i sin kritikk av snikskytterne, og karakteriserer dem som «verre enn mordere».

- De undergraver fundamentet og roten for alle sivilisasjoner, skal han ha sagt, før han ga vaktene ordre om å ta loven i egne hender.

Etter at de nye reglene ble innført, skal omlag 50 krypskyttere ha blitt drept i parken.