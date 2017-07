Nestleder i KrF utelukker regjeringssamarbeid med Ap

- Jeg er veldig komfortabel med at partiet peker så tydelig på et sentrum-høyre-samarbeid. Jeg tror det ville vært uklokt å gjøre noe annet, så jeg synes det er den strategien vi bør holde godt og trygt fast på, sier Ropstad til NRK.

SV, Frp og Arbeiderpartiet trekkes av Ropstad fram som hovedmotstanderne til KrF under valgkampen. Han legger samtidig til at KrF ikke er glad i å plukke ut hovedfiender, men heller ønsker å få fram egen politikk.

- På grunn av der vi ligger i norsk politikk, er det mange som i hvert fall akkurat nå er veldig interessert i å samarbeide med KrF, som gjør at det ikke nødvendigvis ikke blir så mye basketak mellom KrF og andre partier, sier han.

En meningsmåling utført av InFact for VG , viser at det kan bli vanskelig for KrF å danne ny regjering med Høyre og Venstre. Målingen publisert 9. juli viser at Høyre går fram 0,6 prosentpoeng til 21,1 prosent, mens Venstre fortsatt er under sperregrensen med en oppslutning på 3,5 prosent etter en framgang på 0,3 prosentpoeng. KrF får 4,6 prosent, ned 0,2 prosentpoeng. Dette resultatet ville gjort det umulig for KrF å regjere med Høyre og Venstre.

Tidligere har partileder Knut Arild Hareide gitt uttrykk for at partiet ikke ønsker en ny samarbeidsavtale.

- Vi ønsker en KrF-\Høyre-regjering med så mange sentrumspartier som mulig. Klarer vi ikke det, så går vi mest sannsynlig i opposisjon, sier Hareide.

KrF fikk 5,7 prosent sist stortingsvalg og oppnådde 5,6 og 5,4 prosent ved kommunevalgene i 2011 og 2015. De siste månedene har partiet hatt en oppslutning på 4,7 prosent i gjennomsnitt på meningsmålingene.

(NTB)