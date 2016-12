Netanyahu: - Vi snur ikke det andre kinnet til

Fakta FN-resolusjonen: Lille julaften krevde FNs sikkerhetsråd at Israel skal ha full byggestans av ulovlige bosetninger på okkuperte Vestbredden. USA avsto fra å stemme.

Israel avviser resolusjonen, skjeller ut Barack Obama og mener USA bedrev hemmelig spill i kulissene.

14 av Sikkerhetsrådets medlemsland stemte for resolusjonsforslaget, som fastslår at de israelske bosetningene på okkupert palestinsk land er ulovlige.

Innholdet i resolusjonen er i tråd med Norges politikk, ifølge utenriksminister Børge Brende (H).

Resolusjonen er den første siden 1979 som fordømmer Israels bosettingspolitikk.

(Dagbladet): Lille julaften brøt USA sin langvarige praksis med å legge ned veto i Israels favør. Det fører til at FNs sikkerhetsråd krever at Israel iverksetter «full byggestans i bosetningene på Vestbredden». Men Israel og statsminister Benjamin Netanyahu lar seg ikke vippe av pinnen.

- Israel er et land med nasjonal stolthet, og vi snur ikke det andre kinnet til, sier Netanyahu.

- Uakseptabelt

I stedet offentliggjør Israel at de vil bygge tusenvis av nye hjem i Øst-Jerusalem, samtidig som de tilbakekaller utsendinger, kutter bistand og truer de 14 landene som stemte for resolusjonen i FN.

- Dette er et ansvarlig, kalkulert og riktig svar fra en nasjon: Vi må gjøre det klart for resten av verden at hva som ble gjort i FN er helt uakseptabelt for oss, sier Benjamin Netanyahu i forbindelse med at det ble klart at nye bosetninger på palestinsk land skal bygges.

600 boliger i Øst-Jerusalem har nå fått et bygge-ja i det en israelsk talsmann er starten på det som skal bli et nabolag med 5600 nye hjem, ifølge The New York Times.

Sinnet over FN-avgjørelsen er enormt i Israel, og mye av skytset går mot USA og Barack Obama. Israel hevder de sitter på hemmelig informasjon som viser at president Obama og hans folk har vært aktive i å jobbe fram resolusjonen, mens amerikanske talspersoner benekter dette.

Anstrengt forhold

Netanyahu og Obama har hatt et anstrengt forhold alle de åtte årene de har styrt landene sine, og Israel har fryktet at Washington kunne komme med et slikt tiltak de siste ukene av Obamas presidentperiode, ifølge BBC.

Netanyahu og høyresida i Israel håper nå at USAs påtroppende president, Donald Trump, kan endre avgjørelsen: Trump tvitret at avgjørelsen var et «stort tap» for Israel og vil «gjøre det mye vanskeligere å forhandle fred», men at «ting vil bli annerledes» etter at han blir president, 20. januar. Men er det så enkelt?

Den israelske kommentatoren Eitan Haber er ikke så sikker, og viser til avdøde statsminister og fredsprisvinner Yitzhak Rabins møte med Richard Nixon, som i sin tid lovet han skulle anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad.

- Oh, sa Nixon

Rabin startet møtet med Nixon med nettopp Jerusalem-spørsmålet:

«Oh», svarte president Nixon og fortsatte: «det er hva jeg sa og lovet, men ting ser annerledes ut fra det ovale kontor». Og Jerusalem ble aldri Israels hovedstad, noe Trump vil endre.

Kommentator Haber viser til at Trump mangler politisk erfaring, og at det vil dukke opp mange overraskelser på hans bord: «Han vil måtte ta hele verden i betraktning, store og små detaljer, og en av de «små» detaljene blir Israel-Palestina-konflikten som vil ta mye mer av tiden hans enn han tror», skriver Haber.

Straffer verden

Etter settlement-resolusjonen, har Netanyahu vært aktiv: Den amerikanske ambassadøren har fått kjeft, og Storbritannias Theresa May har fått nei til å møte Netanyahu i Davos i januar, ifølge Ynet. Andre land som stemte for resolusjonen er Frankrike, Kina, Russland, Japan, Egypt - og Angola. Nå trekker Israel bistanden til Angola, som straff for at de stemte for bosetting-stopp. Det får israelere til å reagere.

«Hvis vi straffer verden og stopper og selge israelsk kunnskap, vil den israelske økonomien kollapse», skriver Sami Peretz i Ha'aretz.

Israel jobber vanligvis hardt for å unngå at land som er imot bosettingspolitikken deres iverksetter handelsboikott mot Israel. Nå frykter Peretz at Netanyahus sinne mot bosettingsresolusjonen kan føre til det stikk motsatte:

«Hvis dette er en boikott-politikk iverksatt av Netanyahu, er vi i trøbbel», skriver kommentatoren.