- Netanyahu er ute av kontroll

(Dagbladet): Lille julaften stemte 14 land for resolusjon 2334 i FNs sikkerhetsråd: Denne slår fast at Israels bosettinger på Vestbredden og ulovlig boligbygging i Øst-Jerusalem er brudd på internasjonal lov. Begge områder har vært okkupert av Israel siden 1967.

USA avsto fra å stemme, istedenfor som vanlig å legge ned veto mot resolusjonen for sin venn Israel, for første gang siden 1979. Israel og statsminister Benjamin Netanyahu raste: Han ga ordre om at ambassadørene til de 14 landene som stemte for resolusjonen måtte få refs, han kom med trusler mot FN, USA, Senegal, Angola og Ukraina. Og gikk hardt ut og fortalte at Israel vil fortsette å bygge ut ulovlige bosetninger på palestinsk land.

Nå får Netanyahu voldsom refs fra sine egne: Både fra tidligere stabssjef, opposisjonspolitikere og kommentatorer.

- Bosettinger, dumming

«Det er bosettingene, dumming: Fadesen i Sikkerhetsrådet skyldes Netanyahu», er tittelen på kommentaren til Barak Ravid, Ha'aretz-korrespondent. Han fortsetter:

«At ikke USA la ned veto, burde ikke være en overraskelse for noen, spesielt ikke for Israels statsminister (...) FNs sikkerhetsresolusjon 2334 er hans (Netanyahus, journ.anm.) personlige feil.»

Ravid viser til at Netanyahus regjering, spesielt i det siste året, har ført en politikk der byggingen av bosettinger på palestinsk land har økt voldsomt - til tross for massiv internasjonal protest.

Advarsler hver uke

Fakta FN-resolusjon 2334 Lille julaften krevde FNs sikkerhetsråd at Israel skal ha full byggestans av ulovlige bosetninger på okkuperte Vestbredden. USA avsto fra å stemme.

Israel avviser resolusjonen, skjeller ut Barack Obama og mener USA bedrev hemmelig spill i kulissene.

14 av Sikkerhetsrådets medlemsland stemte for resolusjonsforslaget, som fastslår at de israelske bosetningene på okkupert palestinsk land er ulovlige.

Innholdet i resolusjonen er i tråd med Norges politikk, ifølge utenriksminister Børge Brende (H).

Resolusjonen er den første siden 1979 som fordømmer Israels bosettingspolitikk.

I juli i år publiserte Midtøsten-kvartetten en rapport der de krevde full stopp i utbygging av bosettinger, fordi det ødelegger for enhver palestinsk utvikling.

- Dette får oss til å stille legitime spørsmål om Israels langsiktige intensjoner, som blir forsterket av uttalelser fra israelske ministere om at det aldri burde være en palestinsk stat, ifølge rapporten.

Siden rapporten har det nærmest ukentlig kommet stadig sterkere fordømmelse mot bosettingsutvidelsene fra USA og andre vestlige makters utenriksdepartement. Advarselen var klar: Settlementutbygging truer med å begrave en mulig tostats-løsning.

- Latterlig og uten manér

Netanyahu mottok også en rekke hemmeligholdte dokument som viste at USA ikke kom til å legge ned veto i Sikkerhetsrådet, ifølge Ravid. Men i stedet for å legge en levedyktig plan, var Netanyahu opptatt av å ha et godt forhold til bosetterlobbyen, mener kommentatoren: Netanyahu visste at det kunne få konsekvenser, men fortsatte som om ingen advarsler var kommet.

Stabssjefen til den avdøde tidligere statsministeren Ariel Sharon, Dov Weisglass, langer nå ut mot Netanyahu i israelsk militærradio:

- Jeg ser hovedsakelig på (Netanyahus) svaret som latterlig. Forsøket på å straffe de 14 landene som stemte mot oss virkeliggjør den palestinske drømmen om å isolere Israel internasjonalt, sier Weisglass i intervjuet.

Han stopper ikke der: «Å kalle inn ambassadører på en søndag, spesielt når det er jul, er rett og slett fullstendig mangel på manérer. Jeg tror disse irettesettelsene får folk til å le i de involverte ambassader. Selv ikke Senegal er redd».

Obama og Bush var enige

not anymore. The beginning of the end was the horrible Iran deal, and now this (U.N.)! Stay strong Israel, January 20th is fast approaching! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2016

Weisglass sier videre at USAs avgjørelse om ikke å avgi veto er helt i tråd med amerikansk politikk.

- Verken denne administrasjonene eller foregående har noen gang likt ideen om bosettinger. USA har aldri anerkjent, ikke bare annekteringen av Øst-Jerusalem. Ei heller Israels ønske om å ha Vest-Jerusalem som hovedstad.

Weisglass sier videre at Obama-administrasjonen ikke oppfører seg annerledes mot Israel.

- Jeg var stabssjef i en tid da USAs president ble ansett som veldig vennlig innstilt til Israel, George W. Bush. 80 prosent av uenighetene med Bush-adminstrasjonen handlet om bosettinger, sier han.

- Du svekker Israel

Weisglass tror heller ikke på Netanyahus anklager om at USA i all hemmelighet har jobbet for å få gjennom resolusjonen, slik Israel-ambassadøren til USA, Ron Dermer sa mandag.

Også den israelske opposisjonen er kritiske til Netanyahus raljering med landene som stemte for bosettingsresolusjonen:

- Jeg advarer Netanyahu: Du svekker Israel. Du er maktsyk og mister taket med virkeligheten. Gå hjem, sier opposisjonsleder Isaac Herzog (Zionist Union) i Knesset.

Også Tzipi Livni, tidligere utenriksminister i Israel og fra samme parti, mener Netanyahu har gått for langt.

- Når det er en krig mot våre fiender, vil vi alltid stå ved Israel, men vi kan ikke støtte en regjering som gjør våre allierte til fiender med sin politikk, sier Livni som har vært aktiv i fredsforhandlingene mellom Israel og palestinerne.

- Oss mot verden

«Hvis Peter Sellers fremdeles var i live, måtte vi invitere ham til å fungere som Israels statsminister. For farsen som er laget av Netanyahu fortjener, i det miste, en skuespiller som er så morsom og talentfull», skriver den erfarne Ha'aretz-kommentatoren Zvi Bar'el.

Og viser til Netanyahus vrede mot land på fire kontinent, etter FN-avstemmingen som fordømmer Israels bosettingspolitikk.

«De opplyste statene i Europa vil fra nå vite at de må trygle om å besøke ministre (...). Fra nå er det oss mot verden», skriver Bar'el og raljerer videre:

«Et land som erklærer krig mot medlemmene av Sikkerhetsrådet er enten en supermakt eller en vits. Og Israel, til tross for lekkert utseende, er ikke en supermakt. Dets statsminister har mistet kontrollen, og har blitt et land som skyter vilt i alle retninger. Vi ødelegger derfor enhver sjanse til å mobilisere en internasjonal koalisjon som kan være med å håndtere de virkelige truslene vi står overfor», skriver Bar'el.

Han avslutter:

«I Israel forsetter 'Titanic's orkester å spille.»