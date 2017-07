Netanyahu trodde mikrofonen var slått av: - EU-politikk er «sinnssyk»

Den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu er på besøk i Øst-Europa. Der han gikk hardt ut mot EU i det som skulle være et privat møte med statslederne for Ungarn, Tsjekkia, Slovakia og Polen. Men en mikrofon i rommet var på, og israelske journalister fikk med seg Netanyahus voldsomme utfall mot EU.

EUs behandling av Israel er «sinnssyk», er tittelen hos Ynet.

Slo av mikrofon

Statsministeren hadde mer på hjertet:

- Det er ingen logikk her. EU undergraver sin egen sikkerhet med sin Israel-politikk. (..) EU må bestemme om de skal leve og blomstre - eller visne og forsvinne. jeg ser at dere er sjokkert fordi jeg ikke er politisk korrekt... Vi er en del av europeisk kultur, sa Netanyahu før han oppfordret de fire statslederne til å jobbe for at EU vil bli mer positive til Israel.

Så fort mikrofon-tabben ble oppdaget, ble den slått av, skriver Ynet videre.

Men før den tid fikk journalistene også med seg at Netanyahu skrøt av sine gode forbindelser til både Kina, India - og USA.

- Se til Kina

- Vi er i en rar situasjon her. EU er den eneste i verden som gir betingelser til Israel, som jo kommer med teknologi til hver eneste region i verden, sier han og fortsetter:

- Jeg har akkurat vært i Kina og president Xi sa til meg at «Du er en innovasjonskjempe». Vi har spesielle bånd til Kina og de bryr seg ikke om politikk.

- Hjelp oss

Netanyahu ba de fire statslederne om å lobbe i EU sånn at unionen endrer sin politikk ovenfor Israel.

- Vi er en del av europeisk kultur. Europa slutter i Israel. Øst for Israel er det ikke mer Europa, sa Netanyahu, ifølge Ha'aretz.

Ordlyden i pressemeldingen fra møtet mellom statslederne var noe mer diplomatisk: «Israel er det eneste demokratiet i Midtøsten. Israel er toleransens eneste plass i et enormt område. (..) Jeg mener det er Europas interesse å samarbeide med Israel».

EU er svært kritiske til Israels okkupasjon av Vestbredden, til statens bygging av ulovlige bosettinger på Vestbredden og blokaden rundt et av verdens mest overbefolkede områder, Gaza.