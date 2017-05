(Dagbladet): I dag regnes Ivanka Trump som en av få som kan få president Donald Trump til å endre mening, skriver New York Times. Det er sju måneder etter at Washington Post publiserte skandalevideoen fra 2005 - en video med et etterspill som skal ha fått presidentdattera til å gråte.

Det var en måned før valget at den daværende presidentkandidaten og hans nærmeste rådgivere var samlet i Trump Tower i New York, der de holdt på med forberedelser til en av de viktigste debattene så langt. Plutselig stormet en medarbeider inn i rommet og fortalte at Washington Post snart skulle publisere en video der Donald Trump gir samtalepartner Billy Bush råd om å «klå kvinner i skrittet» - «grab them by the pussy».

«Det høres ikke ut som noe jeg kan ha sagt», skal Trump ha uttalt mens de ventet på at videoen skulle publiseres.

Noen minutter senere var fasiten ute - og det var ikke godt nytt for Trump.

- Hun var faen meg gift

Videoen fra 2005, som snart skulle bli verdenskjent, vakte stor oppsikt fordi den inneholdt Trumps omtale av et mislykket forsøk på å forføre en kvinne, samt flere nedsettende utsagn om kvinner.

- Jeg prøvde, men hun var faen meg gift. Jeg prøvde meg virkelig, men fikk det ikke til. Jeg så henne nettopp igjen, hun hadde fått kjempestore pupper og det hele. Hun har totalt forandret utseende, sa Trump til TV-profil Billy Bush.

Ingen av mennene skal ha visst at samtalen ble tatt opp. Presidentkandidaten skal også ha omtalt en rekke andre kvinner på en svært negativ måte. I videoen snakker han også om hvor lett det er å få kysse kvinner som rik og kjent mann.

- Jeg blir automatisk tiltrukket til vakre [kvinner]. Jeg begynner bare å kysse dem. Det er som en magnet. Bare kyss. Jeg venter ikke en gang. Og når du er en stjerne lar de deg gjøre det. Du kan gjøre hva som helst. Klå dem i skrittet. Du kan gjøre hva som helst, sier Trump i videoen.

Forlot rommet gråtende

I New York Times' artikkel beskriver avisa hvordan Trump til slutt - motvillig - gikk med på å beklage uttalelsene «dersom noen ble fornærmet av dem».

Ifølge avisa mente rådgiverne at det ikke ville holde, og forsøkte forgjeves å få presidentkandidaten til å endre mening.

Ivanka Trump skal ha holdt en klar tale der hun ba faren om å gi en ektefølt unnskyldning uten forbehold. Da Donald Trump nektet å lytte til dattera, som har brukt store deler av livet på å kjempe for kvinners rettigheter, brast hun ut i tårer og forlot rommet, opplyser flere personer som var til stede, ifølge New York Times.

- Han stoler på meg

Men avisa følger opp med å skrive at Ivanka i dag er en av farens viktigste rådgivere, i en stab som nesten utelukkende består av menn. Videre hevdes det at hun er en av ytterst få personer som USAs nåværende president faktisk lytter til.

Avisa oppsummerer uttalelser fra familiemedlemmer og kolleger på denne måten: «Hun kan komme med kritikk av en mann som sjelden aksepterer kritikk fra andre, og hun kan få ham til å endre mening.»

- Jeg er dattera hans. Jeg har kjent ham hele livet mitt. Han stoler på meg. Jeg har ingen skjult agenda, sier Ivanka Trump selv om forholdet til faren, i intervjuet som ble gjort i forbindelse med utgivelsen av Ivanka Trumps nye bok «Women Who Work».

Ifølge avisa har Ivanka hatt direkte innflytelse på farens beslutninger i flere viktige saker, som innvandringspolitikk, klimaspørsmål, deportering av «ulovlige innvandrere» og utdannelse.

- Mer voldsom reaksjon enn forventet

I tillegg skal Ivanka Trumps mening ha vært av stor betydning da presidenten besluttet å angripe en luftbase i Syria med 59 raketter.

Angrepet kom som følge av det som skal ha vært et kjemisk angrep i Ildib-provinsen - som tok livet av minst 92 personer tirsdag 4. april. I likhet med flere andre, er Trump sikker på at det var Assad-regimet som sto bak angrepet.

Både den britiske ambassadøren til USA, Kim Darroch, og Eric Trump har omtalt Ivanka Trumps innvirkning.

Darroch skal ha opplyst Theresa May om at det var Ivanka Trumps bekymring som hadde «markant innflytelse i Det ovale rom», og som skal ha medført en reaksjon som var «mer voldsom enn forventet», ifølge britiske The Times.

- Ivanka er mor til tre barn og hun har innflytelse. Jeg er sikker på at hun har sagt: «Hør, dette er forferdelige greier», sa lillebror Eric Trump i et intervju med The Telegraph etter rakettangrepet.