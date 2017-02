New Zealand sletter dommer mot homofile menn

New Zealand vil også be om unnskyldning for at de det gjelder ble stemplet som kriminelle for sin legning.

Homoseksuell omgang mellom menn ble først gjort lovlig i New Zealand i 1986, men de som ble dømt etter den gamle loven har fram til nå hatt det på rullebladet sitt. Før 1986 kunne menn bli dømt for seksuell omgang med personer av eget kjønn, uanstendig omgang menn imellom og for å tillate homoseksuell omgang på sin eiendom.

Seksuell omgang mellom kvinner har aldri vært forbudt i New Zealand.

Justisminister Amy Adams sier torsdag at dommene kan dukke opp når folks rulleblad blir sjekket, og det har i noen tilfeller utelukket personer fra jobber som krever rent rulleblad. Hun sier slike dommer snart vil bli slettet fra de offisielle arkivene.

Adams beklaget overfor dem som i årevis har levd med stigma og fordommer det medfører å ha et kriminelt rulleblad.

Omkring 1000 menn kvalifiserer til å få dommer strøket.