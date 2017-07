Ni har mistet jobben, men Trump har bare sagt «you're fired» til én av dem: - Han mobber folk ut

(Dagbladet): Før USAs president Donald Trump markerte seg i Norge som politiker, var han først og fremst kjent for å være milliardæren som sparket folk på TV.

Som programleder og hovedperson i TV-programmet «The Apprentice», profilerte Trump seg på å være en knallhard forretningsmann som ikke nølte med å kvitte seg dødvekt.

«You're fired» (du har sparken), sa han til uheldige deltakere, uke inn og uke ut.

Som president er historien en helt annen.

- Mobber folk ut

Så langt har ni personer som jobbet for Trump, mista jobbene sine. Sist ut var Reince Priebus, stabssjef i Det hvite hus, som gikk av fredag etter en intens maktkamp innad i administrasjonen.

Sju av dem har sagt opp jobbene sine. De to andre har fått sparken av presidenten. Bare én av dem igjen kan ha fått høre «you're fired» fra presidenten selv.

- Han mobber folk ut av jobbene sine, sier Svein Melby, USA-ekspert og seniorforsker ved Institutt for Forsvarsstudier til Dagbladet.

Det være seg offentlig eller internt, skal vi tro The Washington Post. De siterer en anonym høytstående kilde i Det hvite hus på at Trump i det siste har klaget over Priebus til «alle».

- Ordene var «svak, svak, svak, svak. Klarer ikke å få til noe», sier kilden til avisa.

En som ikke har gått av i jobben, men som har fått kjenne på Trumps vrede i offentligheten, er Jeff Sessions, USAs justisminister.

Melby mener det at Trump tilsynelatende ikke sparker noen, men istedet presser dem ut, gir ham et svakere image internasjonalt.

- Andre verdensledere legger merke til dette, sier Melby.

Sparket Obama-utnevnelse

Den ene personen Trump kan ha sagt «you're fired» til, var Sally Yates. Hun var forhenværende president Barack Obamas assisterende justisminister, og var fungerende justisminister under Trumps første tid som president.

Dette fordi Trump ennå ikke hadde fått ansatt sin egen justisminister, nåværende justisminister Jeff Sessions.

Yates fikk sparken kort tid etter Trumps første innreiseforbud fordi hun nektet ansatte i justisdepartementet å håndheve forbudet. Hun mente forbudet kunne være ulovlig.

Yates hadde etter hvert mistet jobben uansett, fordi hennes stilling ville ha blitt fylt av en Trump-utnevnelse.

James Comey, FBI-direktøren Trump sparket, fikk et brev som sa at han hadde fått sparken. Det var imidlertid ikke slik han fant ut av det.

Da Comey var på et FBI-arrangement, fikk han nyheten via TV om at han hadde mistet jobben.

Disse har mista jobben

De andre som har mistet jobben under Trump er: